Un incontro a Pisa sulla nuova riforma dello sport

Pisa, 6 giugni 2023 - Riforma dello Sport, cosa cambia dal 1 luglio 2023. Confcommercio Provincia di Pisa e Confcommercio Livorno convocano l'Assemblea dello sport rivolta a palestre, piscine, asd, ssd, allenatori, istruttori, tecnici. Appuntamento a giovedì 8 giugno, con inizio alle ore 14.30, presso la sede direzionale a Pisa, in via Chiassatello 67. Una riforma che comporta importanti cambiamenti, in materia di lavoro sportivo dilettantistico, fiscale e previdenziale. Sono interessati dalla Riforma atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Il lavoro sportivo, da sempre racchiuso nei confini dei redditi esclusi da calcolo delle imposte su reddito, almeno fino ai 10.000 € annui, e dai contributi previdenziali INPS, dovrà avere un nuovo inquadramento. “Vogliamo affiancare le attività sportive in questo processo di radicale cambiamento, offrendo la possibilità di un confronto con gli esperti e una gamma di soluzioni rispetto alle necessità che emergeranno nel corso dell'incontro” – le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli. La partecipazione all'Assemblea è gratuita, e prevede tra gli interventi, quello dell'Avvocato Stefano Gianfaldoni, specializzato in diritto sportivo. Per maggiori informazioni ed iscrizioni, contattare Lorenzo Caroti al numero 366/4235860 o inviare una mail all'indirizzo [email protected]