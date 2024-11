Tre equipaggi della squadra corse Città di Pisa al Rally della Lanterna

Pisa 7 novembre 2024 - Tutto pronto per l’attesa finale di Coppa Italia, quest’anno designata in Liguria con la disputa della edizione del quarantennale del Rally della Lanterna. In palio i titoli di classe della Coppa Italia 2024 per tutti i piloti e le scuderie italiane.

Ben centoottanta saranno gli equipaggi presenti, che si contenderanno gli oltre trenta titoli di classe in palio che si daranno battaglia nelle otto prove speciali in programma per un totale di circa 86 Km, su un percorso globale di 343 Km. Tre gli equipaggi al completo presenti oltre che un co-pilota i conduttori presenti al 40° Rally della Lanterna appartenenti alla Squadra Corse Città di Pisa asd, con il numero 126 partirà l’equipaggio composto da Stefano Mazzotti e Giancarlo Dolfi con la Renault Twingo RS che è ritornato dopo alcuni anni d’inattività diretta è ritornato a correre riuscendo ad aggiudicarsi il titolo di zona, n. 148 invece per il duo composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti invece con l’usuale Renault Clio RS che ritorna alla finale, dopo aver sfiorato nel 2021 il titolo, infine prima finale per il duo rosa composto da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon su Fiat Seicento Sporting a cui è stato assegnato il numero 201 . Da aggiungere anche il poliedrico co-pilota Lorenzo Fratta che detterà le note a Cocco con la sempre verde Renault Clio Williams che avrà il numero 104.

La manifestazione avrà inizio sabato prossimo 9 novembre con la partenza della prima vettura alle ore 15.30 dalla centrale piazza della Vittoria a Genova Due le prove speciali in programma sabato pomeriggio, entrambi brevi, la “Sant’Eusebio” (2,30 km, ore 16:05) e la “Laccio” (3,21 km, ore 17:05). Dopo il riordino notturno la gara riprenderà domenica 10 novembre con la disputa di tre tratti cronometrati da ripetersi due volte: la “Portello” (14,49 km – PS3 9:10, PS6 14:15), la “Brugneto” (11,82 km – PS4 9:55, PS7 15:00) e la “Massimo Canevari” (13,81 km – PS5 10:25, PS8 15:30). Quindi un chilometraggio di tratti cronometrati importante che i conduttori del sodalizio pisano dovranno affrontare con determinazione e concentrazione mettendocela tutta per ben figurare forte di tre equipaggi al completo presenti oltre che un co-pilota tra i conduttori presenti al 40° Rally della Lanterna appartenenti alla Squadra Corse Città di Pisa.