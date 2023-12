Testa a testa tra Venezia e Parma. D’Angelo ancora ko

La quindicesima giornata della Serie B 20232024 si conclude senza portare grandi stravolgimenti in classifica. In testa, prosegue il testa-testa tra Venezia e Parma, ancora a pari punti (33), grazie alle vittorie rispettivamente contro l’Ascoli e lo Spezia di D’Angelo. Sul gradino più basso del podio il Como di Cesc Fabregas, che grazie alla vittoria esterna con il Sudtirol supera sia il Catanzaro (vittorioso contro il Palermo e prossimo avversario del Pisa) che la Cremonese, bloccata sullo 0-0 all’Arena. Sesto posto per il Modena, che nel derby con la Reggiana conquista i tre punti e sale a 25, più uno del Cittadella. A completare la zona playoff, il Palermo a 24 punti, reduce da tre sconfitte negli ultimi cinque turni. Con cinque punti di ritardo il Cosenza, sconfitto a sorpresa in casa dalla Ternana (che supera lo Spezia al terzultimo posto). Dietro ai calabresi, tre squadre bloccate a quota 18: Pisa, Bari e Brescia. Gli uomini di Maran raggiungono quelli di Aquilani grazie al 3-1 rifilato alla Sampdoria, che rimane a 16 punti (gli stessi della Reggiana), dietro al Sudtirol. Stessi punti per il Lecco, rivitalizzato dalla vittoria contro il Bari, che in questo momento condivide la zona playout con l’Ascoli. Chiude la classifica, con soli 7 punti, la Feralpi Salò. Andando oltre alla Serie B, buone notizie arrivano per il Pisa dalla A: doppietta per Lucca nella sfida della sua Udinese contro il Verona (terminata 3-3), portando a quattro il suo score personale. L’attaccante, ancora di proprietà del club nerazzurro, è in prestito con diritto di riscatto in Friuli.

Lorenzo Vero