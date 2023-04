Sudoku-squalifiche: le mosse di D’Angelo Scelte obbligate soprattutto a centrocampo

di Michele Bufalino

PISA

Con il ritorno in campo di ieri pomeriggio, il gruppo squadra nerazzurro ha ricominciato ad allenarsi in vista della sfida di lunedì, quando il Pisa affronterà in trasferta l’Ascoli. Tiene banco è la situazione di squalificati e infortunati che costringerà D’Angelo a rivedere pesantemente l’assetto della squadra e dei suoi interpreti. Al centro della difesa mancherà Antonio Caracciolo e, per l’occasione, Luca D’Angelo dovrebbe tornare a schierare la coppia Hermannsson-Barba per il settore arretrato. Con un Esteves in forma crescente e il rientro di Beruatto dalla squalifica, invece, l’emergenza sulle fasce è scongiurata e il tecnico nerazzurro potrebbe affidarsi comunque, in prima battuta, alla coppia di esterni formata da Calabresi e Caracciolo. I dubbi più importanti sono a centrocampo, il reparto più in difficoltà. Con Idrissa Touré ancora ai box fino almeno alla sfida casalinga contro il Frosinone di sabato 6 maggio e la squalifica di Adam Nagy, oltre al dubbio legato alla presenza di Alessandro De Vitis che, al massimo, potrebbe essere recuperato per la panchina, D’Angelo ha poco spazio di manovra. Sicuro l’impiego di Marius Marin, se non da mediano davanti alla difesa, certamente come mezzala. A disposizione ci saranno Emanuele Zuelli, Giuseppe Mastinu e Mario Gargiulo ma non è escluso che, dati problemi anche numerici, non possa essere nuovamente adattato in questo settore del campo Giuseppe Sibilli, come avvenuto a un certo punto della partita contro il Bari. Meno problemi invece in avanti, con l’imbarazzo della scelta con la possibilità di schierare uno o due trequartisti e uno o due attaccanti. La situazione più delicata è legata all’impiego o meno di Ettore Gliozzi. Il giocatore ha ricominciato ad allenarsi anche con il gruppo in maniera blanda, ma non è chiaro se sarà a disposizione per partire dal primo minuto contro i bianconeri. Più probabile che possa partire dalla panchina ed essere eventualmente impiegato a partita in corso.

Prende corpo l’ipotesi di schierare lo stesso trio di giocatori visto contro il Bari, con Morutan a supporto di Moreo e Torregrossa, per una prima ora molto intensa di gioco per provare ad espugnare il "Cino e Lillo Del Duca" D’Angelo potrebbe optare per un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1, anche se non è escluso l’eventuale ricorso a un più scolastico 4-4-2. Difficile, anche vista l’assenza di Caracciolo, pensare a una difesa a tre, a meno di tenere in panchina Rus e riadattare per l’occasione Calabresi assieme ai due centrali difensivi Hermannsson e Barba, potendo osare di più sulle fasce, evitando di sacrificare Sibilli come mezzala. Nel frattempo è iniziata la prevendita dei biglietti. I residenti in provincia di Pisa potranno acquistare esclusivamente i tagliandi relativi al settore ospiti, con una capienza di 900 posti. La prevendita terminerà improrogabilmente alle 19 di domenica 30 aprile.