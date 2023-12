Sport, ‘Batti e corri’: a Pisa la prima nazionale che accompagnerà i Mondiali di Softball

Pisa, 5 dicembre 2023 – Promuovere le discipline meno praticate e, più in generale, lo sport come veicolo di inclusione, socializzazione e sviluppo del benessere psicofisico della persona anche attraverso la sua valorizzazione in luoghi di cultura come il teatro. Presentato questa mattina, 5 dicembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti lo spettacolo teatrale “Batti e corri”, prodotto da Binario Vivo e Italia sul Podio. Erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa, il direttore del Teatro Nuovo-Binario Vivo, Carlo Scorrano, il regista dello spettacolo, Riccardo Monopoli, il consigliere nazionale delle Federazione Italiana Baseball e Softball, Aldo Peronaci e la presidente del Pisa Towers Baseball & Softball, Paolina Fioravanti. La pièce, che ha ricevuto tra gli altri il patrocinio del Comune di Pisa, debutterà in prima nazionale domenica 10 dicembre alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, e accompagnerà i Mondiali di Softball che si giocheranno in Italia, in Friuli Venezia Giulia, nel luglio del 2024. “L’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa – cerca di declinare lo sport come mentalità positiva in tutti i settori, valorizzando il connubio sport e cultura anche attraverso eventi che si svolgono in teatro ma che hanno come oggetto storie sportive. E’ importante per noi diffondere anche le discipline sportive meno praticate e, in particolar modo, lo spettacolo legato al baseball ci sta particolarmente a cuore avendo appena restituito alla città e alla società Pisa Towers l’impianto sportivo costituito dal diamante inserito all’interno della polisportiva La Cella, tramite alcuni lavori di riqualificazione. Lo spettacolo, inoltre, accompagnerà i mondiali di softball che si giocheranno il prossimo anno in Italia”. La pièce nata da un’idea di Enrico Ghizolfi, scritta e diretta da Riccardo Monopoli e sostenuta dalla Federazione Italiana Baseball Softball, sarà portata in scena dagli interpreti Andrea Fiorentini, Silvia Lazzeri, Andrea Console, Francesco Pelosini, Massimo Risi, Alice Fiumalbi e Chiara Claudi. Lo spettacolo è dedicato alla memoria di Franco Grappolini e Enrico Obletter, rispettivamente allenatori di baseball e softball. Lo spettacolo. “Batti e corri” parte da un equivoco. Per errore sono state convocate sul diamante alla stessa ora dello stesso giorno due partite: una di baseball e una di softball. La situazione si disvela man a mano che gli atleti arrivano sul campo da gioco pieni di speranze, sogni, tensioni e certezze. Nascono piccole discussioni, affiorano racconti su entrambi gli sport e sulle loro differenze e somiglianze. L'equivoco iniziale aprirà le porte ad una riflessione più articolata sulla storia dei gesti tecnici del “batti e corri”, ma soprattutto sullo spirito che anima i giocatori e sui valori di fratellanza, sorellanza e di integrazione che legano le squadre. Lo spettacolo, in parte ispirato al libro "Qui e ora, sorelle" Collana Italia sul Podio, vuole soprattutto divertire ma con i dialoghi, le musiche, le coreografie, gli attori che intendono anche dare un contributo alla conoscenza e diffusione del mondo epico del "batti e corri”. M.B.