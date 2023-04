Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa perde partita e primato sul campo di Montevarchi

Pisa, 16 aprile 2023 – Niente da fare per il Cosmocare Cus Pisa, nello spareggio di Montevarchi, per la testa del campionato di C silver: contro la locale Wetech’s Fides, i ragazzi di Cristiano Forti hanno infatti subito la maggiore aggressività dei padroni di casa, che hanno sempre condotto nel punteggio e nel gioco. A quattro giornate dal termine della stagione, non è però ancora detta l’ultima parola per la volata finale tra le due compagini. LA CRONACA – La partita non ha avuto storia: contro una Fides Montevarchi molto determinata e aggressiva, che ha interpretato una gara molto fisica, spesso ai limiti del regolamento, gli universitari hanno subito fin dal primo quarto (23-17), andando al riposo con uno svantaggio già a due cifre (39-28). Nella ripresa la musica non è cambiata, con il Cosmocare Cus Pisa intento ad una rimonta che non si è concretizzata, mentre la Wetech’s Fides ha terminato anche il terzo periodo con 12 lunghezze di vantaggio (56-44). I gialloblù hanno però avuto il merito di provare a rientrare e, a meno di 4’ dal termine, sono passati da -14 a -6, con palla in mano: un pallone perso ha però interrotto la serie positiva pisana, ed il match è terminato con 7 sole lunghezze di vantaggio per i padroni di casa, che all’andata erano stati travolti per 93-65. I VALORI – In una serata in cui gli universitari hanno subito più del dovuto l’aggressività locale, i ragazzi di Forti hanno avuto difficoltà ad attaccare il ferro ed hanno commesso molti errori al tiro, concludendo con 8 su 25 nel tiro da tre punti e 11 su 25 in quello da due. Sono tre i giocatori che chiudono il match in doppia cifra, Siena, Benini, ed Ense, con Quarta, a quota 9, il più positivo per approccio alla gara. Prossimo turno con Cosmocare Cus-Us Livorno e Fucecchio-Montevarchi, per un primo posto ancora tutto da aggiudicare. Wetech’s Fides Montevarchi-Cosmocare Cus Pisa 66-59 Parziali: 23-17, 39-28, 56-44. Fides Montevarchi: Pedicone 17, Caponi An., Hasanaj, Caponi Al. 11, Malatesta, Sereni T. 11, Dainelli 2, Michelini, Pouye, Zacchigna 10, Bonciani 13, Sereni F. 2. All.: Paludi. Cus Pisa Cosmocare: Fiorindi 2, Cosci, Ense 11, Corbic, Spagnolli 2, Lasala, Viviani, Siena 19, Giannelli 2, Benini 13, Carpitelli 1, Quarta 9. All.: Forti. Giuseppe Chiapparelli