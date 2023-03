San Rossore Grandi Firme: arrivi al top

di Renzo Castelli

San Rossore Grandi Firme con i vincitori degli Handicap Principali, premi "Galileo Galilei" e "Federico Regoli – Memorial Silvio Parravani". Erano queste le due prove sulle quali poggiava il pomeriggio di ieri a San Rossore, corroborato da altre cinque corse tutte peraltro di ottima fattura. Ma, noblèsse oblige, dobbiamo raccontare per prime le vicende dei due Handicap Principali. Sui 2200 metri del premio "Galileo Galilei" c’era da attendere con curiosità la prova di Igazgato dopo l’ultimo, netto successo. E il cavallo allenato da Riccardo Pinzauti non ha avuto problemi a ripetersi ben sostenuto dal fantino Maikol Asrras confermandosi soggetto, come già avevamo scritto, che parrebbe poter accedere al programma classico, forte del suo fisico leonardesco; al secondo posto Hard Worker. Si presentava come un’autentica tombola il premio "Federico Regoli - Memorial Silvio Parravani" con 15 cavalli impegnati sui 1600 metri della pista grande. Canticchiando, vincitore appena sette giorni fa del premio "Barbaricina", si è ripetuto bene interpretato al largo come la volta scorsa da Maikol Kolmalrkaj; quindi Wassim. Alfea ha distribuito, con il suo direttore generale Emiliano Piccioni, premi d’onore in entrambe le corse a proprietari, allenatori, fantini, mentre Sandro Parravani ha consegnato a Marco Gasparini l’oggetto-ricordo destinato all’allenatore del vincitore del premio "Regoli".

Una bella condizionata per velocisti era il premio "Avis - Memorial Alessia Franchini", metri 1200, dedicato, oltre che alla benemerita associazione, a una giornalista prematuramente scomparsa. Successo largamente previsto di Yoi Make Me Shever (S. Sulas), altro soggetto che ha replicato un recente successo: a premiare la vicepresidente di Avis-Pisa, Stefania Santopadre. Quindi la disputa del premio "Magistratura dei Satiri", metri 1600. A premiare Mario Sanna, fantino del vincitore Slowmotion, il Magistrato Stefano Toni, presenti anche il generale e il comandante della Parte oltre a una folta rappresentanza di combattenti. L’ippodromo di San Rossore e Barbaricina fanno parte della Magistratura dei Satiri. Altra corsa di ottimo spessore tecnico il premio "Studio Oculistico Severino", metri 2000, che ha visto il successo di Morning Glory (S. Sulas); il dottor Dario Severino ha consegnato la coppa in palio al proprietario del cavallo vincitore. Da segnalare infine il successo di Sens of Emperor nel premio "Pietro Albeto Brocca", metri 2000, che ricordava il giovane gentleman rimasto vittima di un tragico incidente di corsa nel 2021. Folta la rappresentanza di parenti e amici giunti anche dalla Sardegna.

Non si torna a correre giovedì ma direttamente domenica prossima con i premi "Thomas Rook" e "Andreina".