Rally della Lanterna, grande successo per la Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 13 novembre 2024 - Un fine settimana intenso quello scorso dove i vincitori di classe di ognuna delle dieci zone in cui è divisa rallysticamente l’Italia si è presentato per disputare il Rally della Lanterna finale unica per giocarsi il titolo di Coppa Italia di Categoria. Impegno quindi importante per i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa asd che hanno sostenuto questa trasferta in Liguria ed affrontare l’impegnativa gara che prevedeva o tratti cronometrati con un chilometraggio di 86 Km su un percorso globale di 343 Km.

Alla fine il risultato finale ha ripagato dei sacrifici fatti sia del duo composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti che con l’usuale Renault Clio Rs sono riusciti a vincere la classe rifacendosi così delle varie vicissitudini che hanno accompagnato le ultime due stagioni. “Siamo contenti di questo risultato” dice Marchi al ritorno dalla gara e prosegue “era tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Siamo partiti all’attacco e siamo riusciti poi ad amministrare il vantaggio, anche se non era facile avere la giusta concentrazione. Molto emozionante salire sul palco d’arrivo in centro di Genova. Ringrazio Michele Salotti il mio co-pilota che ha svolto il suo ruolo in maniera impeccabile e che è sempre stato concentrato senza commettere alcun errore. Inoltre voglio ringraziare il Moro, ossia Aldo Moriconi che ci ha sempre seguito e sofferto con noi in tutte le gare oltre tutti i ragazzi dell’assistenza e chi ci ha sempre supportato e supportato. “

Grande emozione anche per Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che, con l’usuale Fiat Seicento Sporting, hanno vinto la propria classe e quindi il titolo. Questo equipaggio composto ad inizio stagione è cresciuto notevolmente fino alla vittoria finale a Genova affrontando per la prima volta le gare per l’ammisssione “Una trasferta impegnativa questa al Rally della Lanterna “dice la Moscardini alla fine della gara e prosegue “prove speciali lunghe ed insidiose ed a tratti anche sporche. Ci siamo riuscite e ringraziamo i fratelli Selmi che ci hanno fornito una macchina sempre efficiente, le nostre famiglie e tutti coloro che ci hanno seguito anche in trasferta.”

Al Rally della Lanterna era presente anche il duo composto da Stefano Mazzotti e Giancarlo Dolfi che si è ritirato a metà gara come anche al co-pilota Lorenzo Fratta per una “toccata” a fianco di Cocco su Renault Clio Williams. Quindi una trasferta più che positiva per il sodalizio pisano che oltretutto si è classificata diciannovesima tra le sessanta scuderie presenti. Prossimi appuntamenti per i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa il Rally di Scandicci e il Rally delle Marche il prossimo week end.