Quattro vittorie e altrettanti pareggi

Nerazzurri e sanniti si ritrovano per la decima volta sul rettangolo verde dell’Arena Garibaldi. Il bilancio delle sfide ufficiali pende con decisione dalla parte dello Sporting Club: 4 vittorie, 4 pareggi e soltanto 1 sconfitta. L’unico rovescio subito per mano delle "Streghe" è datato 18 maggio 2017: nell’ultimo turno del campionato cadetto i giallorossi, di fronte a un Pisa già retrocesso, passarono con un rotondo 3-0. Nella scorsa stagione le due compagini si sono sfidate ben due volte all’ombra della Torre: nella stagione regolare la gara fu risolta da una magia di Cohen direttamente da punizione nelle battute iniziali, nonostante D’Angelo avesse dovuto fare fronte a una serie molto lunga di assenti. Ma il ricordo più dolce è legato al 21 maggio 2022, quando lo Sporting Club ribaltò la sconfitta sofferta tre giorni prima al "Vigorito" grazie alla rete siglata da Benali in apertura di match, e festeggiò insieme a un’Arena Garibaldi straripante entusiasmo l’approdo alla finalissima playoff. M.A.