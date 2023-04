Primavera 2, Viterbese-Pisa 1-0: Crollo per la squadra di Masi, playoff lontanissimi

Pisa, 16 aprile 2023 - Continua la serie negativa del Pisa Primavera di Marco Masi. Arriva l'ennesima sconfitta, stavolta in esterna contro la Ternana. I nerazzurri scivolano così all'ottavo posto con 8 punti di distacco dalla zona playoff. Un crollo verticale per la squadra che aveva saputo vincere il girone d'andata. LA PARTITA - Parte subito forte la Viterbese con Gallitelli che, servito da Capparella, va vicino al gol. Al 7' Sodero recupera un pallone, effettua un coast to coast dalla propria area di rigore fino a quella avversaria, ma un intervento avversario neutralizza la conclusione sul più bello. Al 21' Nordstrom riceve palla in area da Ceccanti, ma il suo tiro termina sul palo. Al 30' arriva il vantaggio dei padroni di casa con Vaspa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nerazzurri in difficoltà. Al 45' niente di fatto su una conclusione di Signorini, neutralizzata da Chicarella. Nerazzurri ci provano nella ripresa con Milli su punizione, ma la difesa respinge. Al 53' ancora Sodero lascia partire una conclusione da fuori area, ma il suo tiro termina di poco alla destra del portiere. Al 66' Viterbese vicina al raddoppio con Cutilli, ma il suo tiro viene respinto da Vukovic. L'ultima occasione è di Nannetti a un quarto d'ora dalla fine, ma Chicarella respinge in corner. Si concludono così, a quattro giornate dal termine, le ultime speranze dei nerazzurri di riuscire a trovare la strada dei playoff. Clamoroso il crollo verticale della squadra di Masi, ormai sfiduciata e sfortunata, che ha inanellato una serie di risultati negativi. TABELLINO VITERBESE-PISA 1-0 VITERBESE. Chicarella, Ippoliti, Vaspa, Zupancic, Carannante, Malvestuto, Gallitelli (51′ Piro), Sablone, Capparella (75′ Giordani), Cutilli, Di Santo (91′ Aromatario). A disposizione. Minucci, Pompei, Boni, Benedetti, Iezzi, Silvestroni, Guccione, Kone, Meola. Allenatore Di Franco PISA. Vukovic, Biagini, Ceccanti, Tomljenovic (70′ Bocs), Coppola, Nannetti, Signorini (85′ Faye), Milli, Matteoli (80′ Raychev), Nordstrom (80′ Ferrari), Sodero. A disposizione. Colucci, Baglini, Sebastiano, Lormanis, Bandolo, Doveri. Allenatore Masi. Arbitro. Alive Gagliardi (San Benedetto del Tronto). Assistenti Cardinali-Vagnetti. Rete. 30′ Vaspa. Note. Ammoniti Chicarella, Vaspa, Ceccanti, Sodero, Coppola. Recupero 1′ pt; 5′ st. Michele Bufalino