Calcio. Mobilieri Ponsacco: Sisti non molla

Pisa 2 maggio 2025 – Il presidente dei Mobilieri Ponsacco Valerio Sisti non si nasconde ed ha preso posizione dopo la seconda retrocessione consecutiva che in due stagioni ha portato la società dalla serie D al campionato di Promozione. Un intervento che fa onore al presidente. «È per me un momento di riflessione: mi sto ancora leccando le ferite. Adesso serve calma e razionalità, per capire, ognuno per sé, dove si è sbagliato, e ancor di più qual è lo scopo per il quale si è nel mondo del calcio. Questo scopo è, per me, il divertimento e la grande passione per questo sport. So che a Ponsacco non ho ancora trovato la giusta quadra. Non mi sono reso conto a dovere di quali fossero stati, nelle mie esperienze precedenti, i punti di forza che mi avevano permesso di ottenere i buoni risultati che ho ottenuto. E’ stato un mio errore, ma per me non esiste mollare davanti agli errori. Ho imparato, nella mia esperienza calcistica e lavorativa, da imprenditore, che i risultati arrivano grazie a serietà e passione. Da questo bisognerà ripartire. Il mio desiderio, nella prossima stagione, è fare un campionato in cui il lavoro settimanale sia la cosa che contraddistingue la mia squadra; voglio che da ogni martedì ad ogni venerdì ci sia la fatica, la soddisfazione e anche il sorriso di ogni atleta. La partita della domenica, e l’eventuale vittoria sul campo, sono sempre il frutto di questo impegno. Abbiamo un problema di strutture, che è il motivo per cui siamo andati non solo a giocare, ma anche ad allenarci altrove, con mio grande dispendio economico. Dobbiamo rimettere mano alle strutture, per renderle adeguate al livello di agonismo che vogliamo esprimere; io sono pronto a fare la mia parte, ma c’è bisogno della partecipazione delle istituzioni municipali. La possibilità di continuare a fare calcio a Ponsacco dipenderà da tanti fattori, ma questo delle strutture è il più importante. Io sento la voglia di continuare, in primo luogo, a fare calcio, e penso che con la mia testardaggine ci riuscirò». In ogni caso una stagione non del tutto negativa per i rossoblù dato che la società ha vinto il campionato Juniores Regionale ed ha conquistato il titolo per partecipare nella prossima annata al campionato Elite, prestigiosa categoria sulla quale possono contare solo altre due società pisane, il Fratres Perignano ed il San Giuliano. Le sedici regine della Toscana.