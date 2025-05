Calcio. Mobilieri Ponsacco retrocedono, Cenaia eliminato

Pisa 2 maggio 2025 – I Mobilieri Ponsacco retrocedono nel campionato di Promozione. Il risultato che non ti aspetti è diventato realtà domenica allo Stadio Comunale di Peccioli dove la società ha voluto giocare lo spareggio play-out in casa con due risultati su tre a disposizione rispetto agli avversari del Certaldo arrivati dietro ai rossoblù nella stagione regolare di campionato. I viola ospiti hanno vinto meritatamente contro la compagine ponsacchina allenata da mister Francesco Bozzi incapace di costruire e segnare. Seconda retrocessione consecutiva dunque per i Mobilieri Ponsacco e seconda consecutiva per il tecnico Bozzi: dalla serie D all’Eccellenza ed ora dall’Eccellenza alla Promozione. Sarebbe stata doppia retrocessione anche per il Certaldo che però si è salvato grazie alla rete di Oitana al 21’ ed al raddoppio di Boumarouan nel recupero (95’). Un’annata negativa per i Mobilieri, sempre sul fondo della classifica in lotta nella griglia play-out, con i giocatori, sulla carta di spessore e di esperienza, ma che non hanno reso per la permanenza nella categoria regina. Nella prossima stagione i Mobilieri Ponsacco troveranno l’Urbino Taccola, mentre il San Giuliano è ancora in corsa per conquistarsi un posto nella prossima stagione di Eccellenza. Mobilieri Ponsacco che nella sfida decisiva sono scesi in campo con Lampignano tra i pali, Regoli, Gemignani, Mancini e Colombini in difesa, Burato, Volpi, Borselli, Pallecchi a centrocampo e Andreotti e Morana nel reparto avanzato. A disposizione sono subentrati Fischer, Crecchi, Riccomi e Marrocco mentre sono rimasti in panchina Campinoti, Di Giulio, Pini, Marinai e Pisani. Mister Bozzi ha guidato così la sua compagine. Termina anche la stagione del Cenaia eliminato in semifinale play-off dal Castelnuovo Garfagnana. La squadra di mister Sena battuta in casa per 1 – 2. Una bella stagione comunque per il Cenaia retrocesso dalla serie D e sempre fra le prime della classe alle spalle di un super Camaiore. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon, Canessa, Ferretti, Apolloni. A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Goretti, Cocucci, Pecchia, Gronchi, Pelletti, Quilici. All. Sena Castelnuovo Garfagnana: Biggeri, Casci, Lunardi, Tocci, Leshi, Ramacciotti, El Hadoui, Cecchini, Camaiani, Grassi, Gabrielli. A disp.: Nucci, Bonaldi, Fruzzetti, Magera, Rossi, Campani, Salotti, Micchi, Catoi. All. Vangioni Arbitro: Casale di Siena Marcatori: 17’ Papini, 45’ El Hadoui, 70’ Cecchini (r)