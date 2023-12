Primavera 2, Ternana-Pisa 1-2: Doppietta di Ferrari in rimonta e i nerazzurri sono secondi

Pisa, 23 dicembre 2023 - La Primavera di Matteo Innocenti vince in rimonta e continua il suo inseguimento al primo posto, approdando in seconda piazza alle spalle del Cesena. Si tratta del quarto successo di fila. LA PARTITA - La gara inizia male per la verità e al 2' Loconte spiazza Vukovic grazie a una conclusione dalla distanza. Sempre il numero 10 della Ternana impegna il portiere nerazzurro che riesce a neutralizzare un pallone velenoso. Il Pisa cresce di intensità e trova il pareggio con Ferrari al 26'. La rete matura in seguito a un cross di Trdan al limite per Sala che stoppa e determina l'ultimo passaggio per il bomber nerazzurro. Al 43' è ancora Vukovic a neutralizzare un pallone direzionato all'angolino da Bustos. Nella ripresa i nerazzurri prendono coraggio. Al 55' Tosi ha un'occasione su palla filtrante calciata da Saltalamacchia, ma l'azione si risolve su un nulla di fatto. Un minuto dopo però arriva il gol che completa la rimonta nerazzurra. Una bomba di Ferrari dai 35 piega le dita di Matei e il Pisa passa in vantaggio. Al 74' l'ultima vera occasione per la squadra di Innocenti è ad opera di Saltalamacchia che sfiora il palo, ma la gara termina 2-1 per il Pisa che adesso va all'inseguimento del fortissimo Cesena. PRIMAVERA 2: TERNANA-PISA 1-2 TERNANA: Matei, Ciucci, Di Loreto (46′ Valenti), Gatto (63’ La Sorsa), Bonugli (73’ Berneschi), Biondini, Fulga, Ferrara, Bustos, Loconte, Marcelli (83’ Trolese). A disposizione. Leoni, Manni, Seck, Aldovandi, Durastanti, Bartolocci, Monesi, Pllana. Allenatore D’Urso. PISA. Vukovic, Rossi (55’ Lormanis), Bartolini, Trdan, Gueye (46′ Ghibaudo), Coppola, Sala (88′ Cannazza), Saltalamacchia, Ferrari (83’ Campani), Dama (46′ Tosi), Raychev. A disposizione. Baglini, Giuliani, Casarosa, Valdacci, Doveri, Frosali, Lovo. Allenatore Innocenti Arbitro. Giuseppe Manzo di Torre Annunziata. Assistenti. Tini-Lauri Reti. 2’ Loconte, 27’ Ferrari, 56′ Ferrari. Note. Ammoniti Gueye, Bartolini, Ferrara, Coppola. Recupero 0′ pt; 5′ st. Michele Bufalino