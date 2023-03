Primavera 2, Pisa-Benevento 1-1: Nannetti la recupera al 94'

L'allenatore della Primavera Marco Masi

Pisa, 11 marzo 2023 - Succede tutto nel finale. Il Pisa di Masi passa in svantaggio, ma riesce a trovare il pareggio allo scadere con Nannetti, portando un punto prezioso in ottica playoff.



PRIMO TEMPO - Parte subito forte la squadra ospite con Malva che ci prova, ma Vukovic fa buona guardia. Poco dopo Trdan trova la deviazione di Esposito in corner. I nerazzurri spingono, ma non trovano il gol. Il gioco è molto frammentario con tante interruzioni di gioco. Dopo una buona mezz'ora in affanno, i sanniti si rifanno sotto con Malva, ma il suo tiro viene bloccato da Vukovic.



SECONDO TEMPO - Il Pisa spreca molto in questa ripresa. Al 65' Sodero ha una buona occasione sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, ma il pallone viene deviato in corner. Al 71' Ferrari ci prova dalla distanza, ma troppo debolmente. All'86', dopo un fallo di Tomljenovic, è però il Benevento a trovare la rete del vantaggio con Malva. Poco dopo la partita impazzisce. Manzi tira una gomitata a Panicucci e gli ospiti rimangono in dieci. Al quarto minuto di recupero poi arriva il pari per i padroni di casa. Nannetti sfrutta un buon calcio di punizione di Milli e di testa mette dentro per l'1-1 che chiude i conti.



TABELLINO PISA-BENEVENTO PRIMAVERA 1-1

Pisa: Vukovic; Biagini, Ceccanti, Nannetti, Tomljanovic, Signorini, Matteoli (61'Nordstrom), Cecilia (82'Milli), Panicucci, Trdan (69'Ferrari), Sodero. A disp: Colucci; Baglini, Coppola, Bersnjak, Bandolo, Sebastiano, Lormanis, Faye, Andreano, Milli, Ferrari, Nordstrom. All: Marco Masi

Benevento: Esposito; Panzarino, De Gennaro(54'Manzi), Veltri, Vottari, Avolio, Di Martino, Szymanski (54'Politi), Malva, Rossi, Valentino. A disp: Bonagura; Palma, Politi, Rucci, Manzi, Altamura. All: Gennaro Scarlato

Ammoniti: Veltri, Manzi, Nannetti, Malva

Espulso: Manzi

Arbitro: Madonia di Palermo

Reti: 86' Malva, 94' Nannetti



Michele Bufalino