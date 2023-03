Primavera 2, Lazio-Pisa 2-0: La capolista domina la partita contro la squadra di Masi

Il tecnico del Pisa Primavera Marco Masi

Pisa, 18 marzo 2023 - Cade la Primavera di Marco Masi, a due giorni dall'esordio nella Viareggio Cup. I nerazzurri infatti vengono battuti dalla capolista Lazio di Sanderra. Per Masi adesso il rischio di non entrare in zona playoff con il settimo posto in classifica.



PRIMO TEMPO - La Lazio parte subito fortissimo mettendo in difficoltà Vukovic. Al 10' infatti Coulibaly scambia con Balde, ma il suo tiro viene neutralizzato dal portiere nerazzurro da breve distanza. Al 27' è ancora Coulibaly a calciare dal limite dell'area, ma fuori di poco. La Lazio gioca sugli scudi e al 41' passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una buona azione infatti, Gonzalez raccoglie un cross dalla fascia e traduce in rete con un ottimo colpo di testa. L'unica azione del primo tempo per i nerazzurri è ad opera di Matteoli che calcia debolmente a pochi metri dal portiere. E' facile per Magro neutralizzare.



SECONDO TEMPO - La ripresa non decolla e la partita viene bloccata a centrocampo da ambo le parti. Al 66' la Lazio, con Sanà Fernandez, trova la rete del raddoppio. Dialogo con un compagno e gol sulla linea di porta con un tocco sotto misura. Al 93' tentativo velleitario di Ferrari, ma il suo tiro termina a lato. E' tutto quello che il Pisa ha da dire in questa ripresa. Ora la testa è sul non perdere il treno playoff e sulla Viareggio Cup che, tra pochi giorni, vedrà i nerazzurri esordire.



TABELLINO LAZIO-PISA PRIMAVERA 2-0

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (90′ Cesari), Dutu, Ruggeri, Milani; Bertini, Coulibaly, Di Tommaso; Gonzalez (90′ A. Rossi), Balde (72′ Napolitano), Sanà Fernandes (86′ Petta). A disp.: Maliszewski, Martinelli, Kunert, Colistra, Campagna, Bigonzoni. All. Stefano Sanderra

PISA (4-3-1-2): Vukovic; Bandolo Obam (83′ Nannetti), Tomljenovic, Sebastiano, Ceccanti (83′ Faye); Trdan, Signorini (72′ Milli), Andreano (61′ Cecilia); Sodero, Matteoli (83′ Ferrari), Panicucci. A disp.: Colucci, Baglini, Coppola, Biagini, Lormanis, Lovo, Raychev. All.: Marco Masi

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano)

Reti: 42′ Gonzalez, 66′ Sanà Fernandes



Michele Bufalino