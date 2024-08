Prima squadra femminile di tennis per il Cus Pisa

Pisa, 6 agosto 2024 - In attesa di ripartire a settembre con una stagione di campionati e tornei, la sezione Tennis del Cus Pisa controbilancia le delusioni della primavera 2024 con la soddisfazione di un gruppo affiatato che sa divertirsi anche quando perde. Le due squadre agonistiche maschili sono infatti retrocesse, passando rispettivamente dalla C alla D1, e restando in D2 per classifiche personali dopo un ripescaggio per la seconda. Anche i tentativi di scalare i tabelloni della Coppa delle Torri - a cui il Cus Pisa ha partecipato già nel 2023 - non sono stati efficaci. La stagione è stata resa difficile da due perdite importanti, a inizio anno, tra cui l’allenatore. Il gruppo ha quindi deciso di approfittare del cambiamento per allargare la base, a partire dalle ragazze. La novità di quest’anno è infatti la nascita di una squadra femminile - composta da Ludovica Di Pasquale, Arianna Marchetti, Maria Giulia Pioli, Maria Viola Pioli, Elisa Resta e Federica Russo - che ha già partecipato al suo primo campionato in D3, in primavera, come preparazione per un autunno più impegnativo. Giocherà infatti sia nei campionati femminili che nel Campionato Misto insieme ai compagni gialloblu: una prima volta per il Cherubino. «Siamo felici di questo risultato - commenta Pietro De Simone, responsabile di sezione - è un arricchimento per tutto il settore e per tutto il Cus Pisa. Le squadre non si allenano separatamente ma tutto il gruppo si esercita insieme, ragazze e ragazzi, circa 15 persone che sono per la maggior parte studenti universitari o, in misura nettamente minore, ex studenti dell’Università di Pisa». Tutti i membri della sezione hanno svolto il corso per diventare giudice arbitro, un titolo che consente a tutti i componenti della squadra, a turno, di assolvere questo incarico in un’ottica di autosufficienza e formazione. «Tanti fra di loro - aggiunge De Simone - sono anche istruttori del Cus Pisa e sono attivi nell’organizzazione dei tornei e nella valorizzazione delle attività del Centro; per loro l’aspetto agonistico non è tutto». Le squadre sono allenate da Giacomo Rappuoli, classe 1996, ingegnere e cresciuto sportivamente nel vivaio del Cus Pisa. Sin dai primi anni di Università ha frequentato i campi di via Chiarugi, prima da giocatore, fino a diventare maestro federale e istruttore proprio per il Cherubino, attività che ha svolto fino all’anno scorso. L’autunno prevede un fitto calendario. Ci saranno i due Campionati invernali indoor, un Campionato Open e, come detto, il Misto. «Da settembre contiamo di inserire nuove forze tra i nostri atleti tesserati», conclude De Simone, «l’appello è rivolto soprattutto alle matricole che già giocano a tennis: qui potranno trovare un posto aperto per non smettere di praticare».