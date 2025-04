Calcio. Dilettanti: San Giuliano agli spareggi, Tirrenia retrocesso

Pisa 8 aprile 2025 – In Promozione nuovamente sconfitto il San Giuliano. Dopo l’1 – 4 subito in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro gli ospiti del Cubino, sono arrivate altre quattro reti subite in trasferta sul campo del San Marco Avenza con il medesimo risultato finale (4 – 1). San Giuliano che chiude così al quarto posto la sua stagione di Promozione da matricola, una stagione che lo ha visto perdere soltanto ai rigori la Coppa Italia Promozione contro la corazzata Sansovino. Una finale persa che comunque garantisce il girone degli spareggi di promozione. Quindici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte per i nerazzurri di mister Roventini. Questo il tabellino. San Marco Avenza: Failli, Panconi M., Gambogi, Benedini, Barducci, Orlandi, Dell’Amico, Conti, Verona, Marabese, Benedetti. A disposizione Ricco, Costi, Corbani, Iaropoli, Pasquini E., Raffi, Seghi, Toracca. All. Leone San Giuliano Fc: Ruglioni, Bindi (Mariani), Lorenzini, Nacci, Lici, Galletti (Papini), Cantini (Doveri G.), Niccolai, Bellucci (Brega), Doveri L., Ghelardoni A.. A disposizione Ria, Andreotti, Paoli. All. Roventini Arbitro: Correnti di Piombino Marcatori: 19' e 24' Marabese, 30' Bellucci, 56' Dell’Amico, 66' Iaropoli Bella vittoria in rimonta per l’Urbino Taccola contro il Forte dei Marmi (2 – 1). Al vantaggio ospite con Rodriguez, hanno risposto nell’ultima mezz’ora prima Bellagamba e poi Fazzini. Mister Polzella porta dunque gli ulivetesi all’ottavo posto finale, ad un solo punto dalla qualificazione play-off. Questo il tabellino dell’ultima gara della stagione regolare. Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Zaccagnini, Marinari, Aliotta, Bellagamba, Fabbrini G., Castellacci, Cosi, Campera, Chicchiarelli. A disp.osizione Nigro, Ferrera, Desideri, Antoni, Romeo, Cappelli, Fazzini, Langella, Graziani. All. Polzella Forte dei Marmi: Ceragioli, Gentile, Arcidiacono, Papi, Sodini F., Rocchiccioli, Manfredi, Del Soldato, Maggi, Rodriguez, Minichino. A disposizione Nocchi, Deda, Seriani, Cardillo, Vaira, Tonacci, Bresciani Di., Carpentieri, Tedeschi. All. Cagnoni Arbitro: Marongiu di Livorno Marcatori: 42' Rodriguez, 60' Bellagamba, 87' Fazzini In Prima Categoria sconfitte per Calci e Tirrenia Calci battuto in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere dall’Fc Ponsacco 1920 per 2 – 3. Tirrenia che conquista un bel pareggio sul campo dell’Atletico Etruria (1 – 1) ma retrocede ugualmente, direttamente in Seconda Categoria come ultima classificata, senza nemmeno riuscire a disputare gli spareggi play-out. Per i litoranei si chiude dunque l’esperienza in Prima Categoria dopo buone stagioni. Domenica prossima ultima gara contro la capolista Castiglioncello che dovrà assolutamente vincere per approdare in Promozione.