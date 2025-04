Calcio. Seconda: Migliarino Vecchiano in finale, La Corte salva

Pisa 29 aprile 2025 – In Seconda Categoria girone A il Migliarino Vecchiano è in finale play-off. Finisce 4 – 1 per il Migliarino Vecchiano la semifinale contro il San Vitale Candia. Partita dai due volti con il primo tempo con gli ospiti che prendono in mano la partita, gestendo il pallino del gioco e sfiorando il vantaggio in almeno due occasioni. Col passare dei minuti la foga del S. Vitale però si attenua, e la fase centrale del primo tempo diventa più equilibrata e confusa con nessuna particolare occasione di rilievo. Si arriva quindi al finale di primo tempo: su due palle inattive il Migliarino Vecchiano trova due gol uno dietro l’altro che fanno pendere la bilancia della partita. E’ il 39’ quando Pecori batte un corner dalla destra del portiere Nicodemi. La difesa ospite si dimentica di Benedettini che impatta e segna. Poco dopo, minuto 42, Pecori viene atterrato al limite dell’area in posizione ideale per il sinistro di Lorenzo Montanelli che indirizza sul secondo palo per il 2 – 0 con cui quasi inaspettatamente si chiude il tempo. Nella seconda frazione il San Vitale produce il suo massimo sforzo per cercare di rimettere in piedi la partita. Dell’Amico che appoggia in rete rianimando il S. Vitale Candia, ma gli ospiti sono stanchi, non hanno più la forza e la lucidità per tentare un assalto finale. Il Migliarino Vecchiano torna a riprendere in mano la gara da subito: Coli al minuto ottanta sfrutta un assist di Ghelardoni e si presenta davanti al portiere ospite che capitola. Il S. Vitale è ko ed arriva anche la quarta rete di Aufiero che viene steso in area quando sta per calciare in porta ancora davanti al portiere. Rigore sacrosanto che lo stesso Aufiero si incarica di trasformare. In campo neutro ancora da stabilire la squadra di mister Andreotti affronterà la Villafranchese che ha eliminato il Monzone. Ecco il tabellino. Migliarino Vecchiano: Cioni, Umalini (42’ st Genovesi), Ghelardoni (Della Bartola), Benedettini, Pardi, D. Montanelli, F. Montanelli (Baldacci), Giuntoli, Aufiero, L. Montanelli, Pecori (Coli). A disposizione Antonini, Caruso, Bioli, Tagliaferri. All. Andreotti San Vitale Candia: Nicodemi, Della Tommasina (Borzoni), Vanni, De Benedetti (Kumanaku), Tonazzini, Mengaroni (Bonni), Dell’Amico, Guadagnucci, G.L. Ricci, Pezzetti, Deda (Ricci). A disposizione: Ambrosini, Neri, Grande, De Angeli. Arbitro: Manduzio di Livorno Marcatori: 39’ Benedettini, 42’ L. Montanelli, 73’ Dell’Amico, 80’ Coli, 86’ Aufiero. Nel girone G una rete di Salonicchi a due minuti dalla fine consente al Terricciola di espugnare clamorosamente il campo delle Capanne ed accedere in finale contro il Capannoli. Nei play-out La Corte conquista la salvezza pareggiando a reti bianche 0 – 0 in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere a Calci contro il Santacroce che dunque retrocede in Terza Categoria. Mister Stefano Vuono dunque conduce in porta la nave La Corte assicurandole una salvezza importante da matricola e la permanenza nella prossima stagione.