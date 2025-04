Calcio. Eccellenza: Mobilieri sarà play-out in casa

Pisa 8 aprile 2025 – I Mobilieri Ponsacco battono il Fucecchio e conquistano la gara in casa nel play-out retrocessione contro il Certaldo. Questo significa molto dato che i rossoblù avranno due risultati su tre nella partita più importante della stagione. I Mobilieri potranno infatti vincere o pareggiare al centoventesimo dopo i supplementari per conservare l’Eccellenza anche nella prossima stagione calcistica 2025/26. Cuoiopelli e Pontebuggianese sono retrocesse direttamente in Promozione, la prima come ultima classificata, la seconda per la forbice di punti. Tranquille Viareggio, Real Forte Querceta e Fratres Perignano. Per i Mobilieri del patron Valerio Sisti, protagonista della vittoria il sempre-verde bomber Andreotti, andato a segno dopo dieci minuti della ripresa. Questo il tabellino della sfida contro il Fucecchio. Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Crecchi, Regoli, Burato, Mancini, Gemignani, Pini, Borselli, Andreotti, Pallecchi, Morana. A disposizione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Fischer, Marinai, Tomarchio, Riccomi, Colombini, Panettella. All. Bozzi Fucecchio: Fiaschi, Ghelardoni, Iommazzo, Lecceti, Malanchi, Nannetti, Guerrucci, Cenci, Fiorini, Rigirozzo, Sciapi. A disposizione Del Bino, Agostini, Geniotal, Orsucci, Arapi, Melani, Shllaku, Paradiso, Compagnucci. All. Targetti Arbitro: Cavalleri di Treviglio Marcatore: 55' Andreotti