Calcio. Eccellenza: Cenaia, play-off da seconda!

Pisa 8 aprile 2025 – Il Cenaia è l’unica compagine pisana a conquistare i play-off di Eccellenza. Un bel risultato finale dopo la retrocessione dalla serie D della passata stagione. Secondo posto con cinquanta punti, dietro solo al Camaiore campione ed autentico dominatore del campionato. La squadra avrà due risultati su tre contro la quinta classificata e potrà sfruttare il fattore campo non solo nella semifinale, ma anche nell’eventuale finale, un vantaggio non da poco. La squadra di mister Sena ha vinto quattordici partite, ne ha pareggiate otto e ne ha perse altrettante, segnando quarantotto reti e subendone trentaquattro. Al terzo posto Sporting Cecina e Sestese con quarantanove punti, con la seconda che si è aggiudicata la Coppa Italia Toscana. Quinta piazza per la sorprendente matricola Castelnuovo Garfagnana che ha conquistato ben quarantotto punti, solo due in meno del Cenaia. I rossoverdi affronteranno in casa proprio il Castelnuovo Garfagnana. Nell’ultimo turno, dopo la sconfitta interna contro il Fratres Perignano, è arrivata la seconda battuta d’arresto consecutiva a Massa con i bianconeri locali che si sono imposti per 3 – 1. Questo il tabellino. Massese: Cozzolino, Mapelli, Quilici, Brizzi, Romiti, Rami, Bartolomei, Costanzo, Buffa, Anich, Ferrara. A disposizione Benassi, Favret, Bossini, Cerri, Vignali, Girelli, Polenta, Mariani. All. Pisciotta Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Marcon, Signorini, Puleo, Papini, Solimano, Pecchia, Remorini, Bartolini. A disposizione Landucci, Calloni, Goretti, Cocucci, Dezi, Gronchi, Franceschi, Quilici. All. Sena Arbitro: Ciorba di Perugia Marcatori: 34' e 54’ Anich, 41' Buffa, 79' Puleo La Cuoiopelli di mister D’Addario chiude il suo brutto campionato all’ultimo posto finale (sette punti) con un pareggio interno in rimonta contro il Certaldo. Pinna e soprattutto Mancini al quinto di recupero regalano un mezzo sorriso. Questo il tabellino della sfida di Santa Croce. Cuoiopelli: Fogli, Covino, Porcellini, Bocini, Ferraro, Hanxhari, Vannuzzi, Tassi, Campo, Pinna, Rocco. A disposizione Pannocchia F., Archinucci, Maglio, Mancino, Tuzi, Mancini, Turini. All. D’Addario Certaldo: Gasparri, Pagliai, Piochi, Zefi, Usai, Bettoni, Pieracci, Cito, Oitana, Grillo, Boumarouan. A disposizione Mengoni, Lastrucci, Lebbaraa, Ciappi M., Innocenti, Iasparrone, Lo Guzzo, Cenni, Corsi. All. Corsi Arbitro: Ponzalli di Prato Marcatori: 14' e 21' Oitana, 26' Pinna, 95' Mancini