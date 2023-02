Pisa-Perugia 2-1: I nerazzurri ribaltano gli umbri in 10 uomini con Morutan e Marin

Esteves in azione (Foto Pisa SC)

Pisa, 24 febbraio 2023 – Un cuore immenso e una grande forza di volontà permettono al Pisa di ribaltare in 10 uomini una partita che si era complicata nel primo tempo con l’espulsione di Hermannsson, grazie ai gol di Morutan e Marin che rispondono al rigore trasformato da Casasola. Così, dopo due mesi, tornano i 3 punti all’Arena Garibaldi sotto lo sguardo di patron Knaster.

PRIMO TEMPO – Sembrava una partita qualunque e invece, nel giro di poco tempo, le buone premesse dei primi minuti vengono vanificate dal direttore di gara. A inizio primo tempo i nerazzurri hanno ben 3 occasioni da gol. La prima all’8’ con Gliozzi che calcia in bocca a Gori, dopo un ottimo invito in contropiede di Morutan. Al 9’ Marin ci prova da fuori area, ma il pallone si perde sul fondo, poi è Morutan che si vede annullare un gol per fuorigioco di Gliozzi e si riparte dallo 0-0. La gara si addormenta di colpo, dopo un buon quarto d’ora nerazzurro. Al 30’ accade l’inspiegabile. Hermannsson viene espulso per una trattenuta, ma non era né ultimo uomo né chiara occasione da gol, poiché intorno al suo avversario c’erano ben 2 giocatori in raddoppio di marcatura. L’arbitro però non ne vuole sapere e caccia l’islandese. La gara si incattivisce perché Marin viene ammonito poco dopo per un fallo apparentemente innocuo e salterà la prossima partita per squalifica. Al 38’ poi, ma stavolta l’arbitro vede giusto, Esteves la tocca di mano in area su colpo di testa di Kouan ed è calcio di rigore. Casasola trasforma, andando anche a esultare in faccia alla curva nerazzurra e alla panchina del Pisa. A questo punto D’Angelo mette dentro Caracciolo per Moreo e il primo tempo finisce qui.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con un Pisa grintosissimo, rivolto con la mente a pareggiare la partita nel più breve tempo possibile, nonostante l'inferiorità numerica. Al 51' così, sull'asse Gliozzi-Marin-Morutan, quest'ultimo si inventa un dribbling ubriacante e con un sinistro velenoso trafigge Gori per il gol dell'1-1. Al 57' Pisa ancora pericolosissimo con Beruatto e Morutan, ma stavolta quest'ultimo si fa ipnotizzare da Gori. Al 58' il Pisa ribalta la partita con Marin che, ricevendo palla dalla destra, calcia al volo infilando Gori sotto l'incrocio dei pali. Il pubblico va in visibilio. Al 65' si rivede il Perugia con Curado che, di testa, trova un pronto Nicolas che fa sua la sfera. Al 71' doppio cambio per i nerazzurri con Morutan che viene rilevato da Calabresi ed Esteves che viene sostituito da Sibilli. C'è grande agonismo e i nerazzurri resistono anche al tentativo di tornare in partita degli uomini di Castori. Al 76' Calabresi viene colpito durante la rimessa laterale da Paz e l'arbitro lo espelle ristabilendo la parità di uomini in campo per l'ultimo quarto d'ora di gioco. Negli ultimi 10 minuti D'Angelo termina le sostituzioni inserendo anche Masucci e De Vitis per Gliozzi e Nagy. All'89' i nerazzurri si salvano da un pericolosissimo batti e ribatti in area quindi, su conseguente corner, Capezzi sfiora il 2-2, ma il pallone termina sul fondo.

TABELLINO PISA-PERUGIA 2-1

PISA (4-3-1-2): Nicolas, Esteves (71′ Sibilli), Hermannsson, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy (82′ De Vitis), Marin; Morutan (71′ Calabresi); Moreo (41′ Caracciolo), Gliozzi (82′ Masucci). A disp. Livieri, Torregrossa, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, Masucci, Tramoni M, Tramoni L.. All. Luca D’Angelo

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Dell’Orco (21′ Curado), Sgarbi, Struna (85′ Iannoni); Casasola, Santoro (85′ Vulikic), Bartolomei (58′ Matos), Paz; Luperini; Di Carmine, Kouan (58′ Capezzi). A disp. Furlan, Abibi, Vulic, Maria, Onhishenko, Baldi, Seghetti, Capuzzi, Sulejmani. All. Fabrizio Castori

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina

RETI: 39′ Casasola (rig), 51′ Morutan, 58′ Marin

AMMONITI: Marin, Casasola, Beruatto, Kouan, Touré, Bartolomei, Curado

ESPULSO: Hermannsson, Paz

NOTE: Spettatori 7517 di cui 4950 abbonati. Ammonito D’Angelo per proteste. Recupero 4′ pt, 5′ st

Michele Bufalino