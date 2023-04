Pisa-Bari, “Clamoroso errore arbitrale, preannunciato ricorso”

Pisa, 24 aprile 2023 - La società nerazzurra ha presentato il "preannuncio di ricorso" in seguito agli avvenimenti di Pisa-Bari. Adesso avrà tempo fino a mercoledì sera per depositare le motivazioni. GIUDICE SPORTIVO - Attesa dunque per le decisioni del giudice sportivo, il cui comunicato è previsto per martedì 25 aprile. Secondo quanto emerge infatti il risultato della partite, dopo il preannuncio di ricorso del Pisa, potrebbe non essere omologato in attesa di una decisione ufficiale. Penderà anche il referto dell'arbitro Colombo di Como e le sue eventuali ammissioni, senza le quali sarà difficile che il ricorso venga accettato. COSA E' SUCCESSO - Al minuto 86 di Pisa-Bari, col pallone in possesso dei pugliesi, l’arbitro interviene con un tocco, cambiando la traiettoria del pallone. Il direttore di gara, il signor Colombo di Como, non interrompe l’azione che, pochi secondi dopo, si traduce in un’occasione da gol con una respinta di braccio di Caracciolo. Un errore tecnico gravissimo, che anche il tecnico D’Angelo sottolineerà, stampando la regola su un ‘pizzino’ di fortuna, in sala stampa. Il regolamento del calcio infatti, nella sezione ‘pallone non in gioco’, aggiornata con questa casistica nella stagione 2019-20, parla chiaro. "Il pallone smette di essere in gioco quando, toccato dall’arbitro, in conseguenza di tale tocco, inizia un attacco promettente".