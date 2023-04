Pisa-Bari 1-2: un rigore su errore tecnico dell'arbitro decide il match

Pisa, 23 aprile 2023 – Una sconfitta con l’amaro in bocca. Il Pisa esce combattendo dall’Arena dopo essere rimasto in dieci per oltre 80 minuti a causa dell’espulsione di Nagy. Le reti tutte nel primo tempo. A Torregrossa, su rigore, replica Esposito, poi nel finale viene assegnato un rigore, dopo un tocco dell’arbitro, seguito da un tocco di mano. Proteste inutili. Antenucci decide la partita.

PRIMO TEMPO – Tante le emozioni nella prima frazione di gioco. Nei primi 5 minuti si assiste a una sfuriata degli ospiti che mettono alle corde la squadra di D’Angelo, rischiando in più occasioni, con Di Cesare e Morachioli, tra il 4’ e il 6’ di portare in vantaggio il Bari. I nerazzurri vanno al tiro all’8’ con Torregrossa, servito da Morutan, ma il suo sinistro sfiora il palo e termina a lato. Al 13’ su contropiede per gli ospiti Nagy atterra al limite dell’area Cheddira e l’arbitro, per chiara occasione da gol, espelle l’ungherese, costringendo i nerazzurri in 10 per oltre 80 minuti, recupero compreso. Al 16’ però è il Pisa ad avere la ghiotta occasione per passare in vantaggio. Torregrossa si conquista un calcio di rigore di mestiere su fallo di Mazzotta, per poi batterlo e spiazzare Caprile. I nerazzurri così costruiscono un fortino. Al 21’ Morachioli di testa mette a lato, poi al 36’ un cross dello stesso esterno serve Esposito che, sempre di testa, trafigge Nicolas. Il primo tempo termina così con le squadre in parità.

SECONDO TEMPO - Il Pisa si riadatta tatticamente cercando maggiore stabilità. Al 60' Cheddira ci prova dopo una penetrazione in area, ma Nicolas la mette in angolo. Al 64' Morachioli dribbla 2 avversari, la mette in mezzo, ma Hermannsson spazza in angolo. L'assedio del Bari prosegue con un tiro di Morachioli dalla lunetta dell'area, ma il giocatore sfiora la traversa. Ultimi cambi per D'Angelo che inserisce anche Gargiulo e Masucci per Calabresi e Moreo. All'84' Mastinu calcia dal limite, ma la palla è completamente fuori misura. Poi accade l'incredibile. L'arbitro assegna un rigore per tocco di mano di un difensore nerazzurro, ma precedentemente non ferma l'azione dopo aver toccato lui stesso la sfera. Errore tecnico gravissimo. Così Antenucci decide il match.

TABELLINO PISA-BARI 1-2 Pisa: Nicolas; Calabresi (82' Masucci), Hermannsson, Caracciolo, Barba; Nagy, Marin, Sibilli (63' Esteves); Morutan (72' M. Tramoni); Torregrossa (63' Mastinu), Moreo (82' Gargiulo). A disposizione: Guadagno, Livieri, Zuelli, Sussi, Gargiulo, Masucci, L. Tramoni, Trdan, Rus. Allenatore Luca D'Angelo Bari: Caprile; Pucino, Di Cesare (59' Zuzek), Vicari, Mazzotta (83' Ricci); Maita, Bellomo (69' Botta), Benedetti; Cheddira (83' Ceter), Esposito (59' Antenucci), Morachioli. A disposizione: Frattali, Sarri, Matino, Benali, Molina, Dorval, Mallamo. Allenatore Michele Mignani. Arbitro: Andrea Colombo di Como. Reti: 18' Torregrossa (rig.), 36' Esposito, 90' Antenucci (rig.) Ammoniti: Morutan, Esposito, Sibilli, Marin, Vicari Espulso: Nagy Note: Recupero 1' pt, 5' st. Spettatori presenti 9435 Michele Bufalino