Pallavolo Casciavola, turno infrasettimanale, Verodol a Porcari

Casciavola (Pisa), 17 dicembre 2024 - Turno infrasettimanale per la Verodol CBD Casciavola che mercoledì 18 alle 21 sarà di scena sul campo del Volley Porcari, una delle grandi favorite per la promozione in serie B2. La formazione lucchese già la scorsa stagione ha sfiorato il grande salto e quest’anno vuol riprovarci, tanto da aver confermato in gran parte la rosa protagonista di un campionato di vertice nel 2023/2024.

Va da sé che si tratta di una partita molto difficile a causa dell’emergenza infortuni che prosegue in casa rossoblù, ed anzi, è aggravata dallo stop di Jessica Vaccaro che sabato sera a Donoratico ha subito un infortunio alla caviglia che la terrà lontana dal campo per un po’ di tempo. Lo stop all’opposto rossoblù si aggiunge a quelli di Barsacchi e Centi, oltre a quello di Ciampalini, rendendo la rosa a disposizione di coach Tagliagambe ai minimi termini. Chi scenderà in campo dovrà quindi farlo con la massima intensità cercando di raddoppiare gli sforzi per sopperire anche alle assenze e provare a realizzare una vera e propria impresa, difficile, difficilissima, ma non certo impossibile.

Questa la rosa a disposizione del coach rossoblù. Palleggiatrici: Lilli e Panelli; opposto: Corsini; centrali: Bolognini, Bacherini e Di Pasquale; schiacciatrici: Messina, Melani; liberi: Casarosa e Marsili. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.