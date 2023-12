Pallavolo Casciavola: La PediaTuss riparte da Cecina, in casa la Katinka Travel

Casciavola (Pisa), 8 dicembre 2023 - Dopo il turno di riposo e reduce da tre vittorie consecutive, torna in campo la PediaTuss Casciavola che nell’ottava giornata del campionato di serie C va ad affrontare, sabato 9 alle 21:15, il Volley Cecina, formazione che alla vigilia di campionato era accreditata fra le pretendenti alla promozione e che vanta nel suo organico giocatrici di comprovata esperienza sia in categoria, sia nelle serie superiori. Insomma dopo Porcari e Delfino Pescia, il calendario mette di fronte alla formazione rossoblù un’altra partita con un coefficiente di difficoltà molto alto. In casa rossoblù nella settimana di sosta si è cercato di lavorare al meglio per non perdere il ritmo degli allenamenti, così da farsi trovare pronti per questa difficile partita che richiederà una prestazione maiuscola da parte di tutta la squadra per venirne a capo ed uscire dal Pala Frontera con punti buoni a riagganciare la seconda piazza della classifica, momentaneamente sfumata proprio per il turno di riposo osservato. Coach Alessandro Tagliagambe dovrà nuovamente rinunciare a Jessica Vaccaro alle prese con un infortunio alla spalla, e a Barsacchi leggermente infortunata, ancora da dedidere la sostituta. Questa la rosa a disposizione. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; Centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatori: Messina, Lari, Raniero; opposto: Sgherri; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 21. Torna al Pala Pediatrica,la Katinka Travel che sabato 9 alle 18 affronterà per la decima giornata del campionato di serie D, lo Jenco Volley Viareggio squadra che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in serie C e che anche quest’anno era accreditata per un campionato di vertice, ma che almeno fino ad oggi non ha rispettato i pronostici della vigilia. Ovviamente la classifica non deve trarre in inganno, quella gialloblù resta una formazione con un organico di primo livello, difficile da affrontare, ancor più da battere. La Katinka Travel arriva a questa partita forte della vittoria ottenuta al tie break contro il Lunigiana Volley e proprio da questa gara le ragazze di Lazzerini devono prendere il buono, ovvero gli ultimi tre set, facendo tesoro delle difficoltà palesate in fase di approccio alla gara. La rosa a disposizione del coach rossoblù è al completo ed è così composta. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

M.B.