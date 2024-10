Pallavolo Casciavola, inizia il campionato con la prima giornata

Casciavola (Pisa), 4 ottobre 2024 - Sono trascorsi quasi cinque mesi dell’ultima gara ufficiale, quella valevole per i playoff a Rufina contro la Polisportiva Remo Masi ed in questo lasso di tempo a cavallo fra una stagione e l’altra, come generalmente accade sono cambiate molte cose, un nuovo title sponsor, con Verodol CBD che prende il posto di PediaTuss, entrambi marchi del Gruppo Pediatrica, una squadra rinnovata dopo alcune partenze fisiologiche. Punto fermo e trait d’union nel segno della continuità coach Alessandro Tagliagambe che con il suo vice Davide Rizza guida ancora la squadra rossoblù e cercherà di portarla più in alto possibile.

Il primo ostacolo nel cammino fatto di 28 giornate, sabato 5 ottobre alle 21, sarà la neopromossa Progetto Volley Bottegone, squadra della provincia di Pistoia che nella passata stagione, al termine di un bel cammino nei playoff ha conquistato la serie C. Si tratta di un avversario che scenderà al Pala Pediatrica con tanto entusiasmo e la voglia di far bene, quindi da parte della formazione rossoblù c’è bisogno di tanta concentrazione cercando di mettere subito in pratica quanto fatto durante l’intenso precampionato, facendo tesoro degli errori commessi nei test match, utili proprio a questo, e cercando di esaltare i punti di forza per cercare subito di partite con il piede giusto.

Poche settimane fa anche la presentazione della squadra in una serata indimenticabile quando Pallavolo Casciavola e Volley Club Cascinese hanno presentato le loro squadre in vista della stagione che sta per iniziare. Per il quarto anno consecutivo battuto il record di presenze con oltre 240 presenti e per la prima volta nella storia la presentazione è andata in scena in Piazza dei caduti nel cuore di Cascina, grazie alla disponibilità del Comune che ha concesso il palco ed il patrocinio, della Pro Loco che ha collaborato alla riuscita della manifestazione e del Ristorante La Grotta impeccabile nel “mettere a tavola” un numero così elevato di persone.

Presenti anche il sindaco di Cascina Michelangelo Betti e l'assessora allo sport Francesca Mori intervenuti sul palco dove a presentare la serata c'erano Massimo Corsini ed Agostino Isca. Prima della presentazione vera e propria la società ha voluto mandare complimenti e applausi per Carlotta Cambi, fresca di medaglia d'oro olimpica con la nazionale di Velasco ed ex casciavolina. Coach Tagliagambe avrà a disposizione l’intera rosa così composta: Palleggiatrici: Lilli e Panelli; Opposti: Vaccaro e Barsacchi; centrali: Ciampalini, Bolognini, Bacherini e Di Pasquale; schiacciatrici: Messina, Melani, Corsini e Casarosa; liberi: Centi e Marsili. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45. Il match day sponsor per questa prima giornata di campionato sarà MultiRENT Italia, autonoleggio a Pisa in Via dell'aeroporto, 71 a Pisa.