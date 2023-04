Otto gol segnati contro il Perignano

Per preparare al meglio la sfida al Bari, contro cui i nerazzurri giocheranno domenica alle 16.15, ieri si è svolta un’amichevole a porte chiuse tra il Pisa Fratres Perignano, militante nel Campionato Toscano di Eccellenza. La partita, nella quale hanno giocato tutti gli effettivi a disposizione, a parte Touré e De Vitis, ancora ai box, ha visto prevalere la squadra di D’Angelo per 8-1 grazie alle reti di Calabresi, Moreo, Lisandru Tramoni (2), Masucci (2), Gargiulo, Di Paola (unico gol per gli ospiti) e Matteo Tramoni. Da segnalare la presenza di Esteves, provato a sinistra dal tecnico nerazzurro al posto di Beruatto. Il tecnico nerazzurro ha impiegato anche Calabresi titolare a destra, mentre a centrocampo confermati Zuelli, Marin e Nagy. Sulla trequarti invece sono stati fatti ruotare tutti gli interpreti. Oggi pomeriggio i nerazzurri torneranno ad allenarsi al "Cetilar" di San Piero a Grado con una tradizionale seduta tecnico-tattica. Domani, invece, appuntamento all’Arena con la rifinitura pregara, ma anche per la conferenza stampa prepartita del tecnico Luca D’Angelo. Per chi non riuscisse ad acquistare uno dei tagliandi per la partita, la cui vendita libera scatterà questa mattina alle 10, sui canali online di TicketOne, il parco La Nunziatina vicino a Corso Italia mette nuovamente a disposizione il suo maxischermo, il ledwall di oltre 11 mq. Per chi desidera prenotare un posto è possibile rivolgersi al giardino o telefonare al 3487039623. Il punto ristoro sarà aperto con birra, bevande e panini. Intanto sono circa 7.800 gli spettatori che hanno acquistato il tagliando (o hanno già l’abbonamento) domenica all’Arena.

M.B.