Nuovo appuntamento per la squadra corse Città di Pisa

Pisa, 5 settembre 2024 -Numeri record per la Squadra Corse Città di Pisa asd al prossimo Rally di Casciana Terme il prossimo week end, dove saranno al via ben quattordici equipaggi al completo a cui aggiungere otto co-piloti, numeri decisamente importanti risultando la partecipazione più cospicua che il sodalizio pisano abbia avuto in ventotto anni di attività. Chiaramente il Rally di Casciana è considerato il rally di casa e i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa tengono particolarmente a questa gara che ha raggiunto la quarantaduesima edizione proprio quest’anno. Ad aprire la lunga serie degli equipaggi che appartengono al sodalizio pisano sarà l’equipaggio numero 34 formato da Maurizio e Marco Carmignani che si è ricomposto per l’occasione con una performante Peugeot 208 R2 con cui il pilota potrà capitalizzare l’esperienza acquisita nella scorsa stagione numero 34 per Giorgio Vacca e Simona Cambiali che, dopo il passo falso al Rally Coppa Città di Lucca dove, per un problema ad un sensore, non ha potuto prendere la partenza con la Citroen C2 R2 appena finita di allestire, avrà il solo scopo di fare chilometri per una macchina, di fatto, nuova. Numero 40 per un pilota locale: Fabrizio Bertini con a fianco Cristian Lunardini anche quest’anno con la sempre verde Renault Clio Williams con cui colse la vittoria di classe la scorsa edizione oltre che dare spettacolo con la vettura francese. Numero 54 per Lorenzo Ticciati e Federico Buglisi con la Renault Clio Rally5 con cui il duo ha preso ben confidenza quest’anno effettuando gare importanti e lunghe come il Rally dell’Elba ed il Rally Internazionale dei Taro e che potranno sfruttare nella gara di casa che li ha visti sempre protagonisti e sempre a podio di categoria con qualsiasi vettura a disposizione. Numero 70 per Stefano Mazzotti e Giancarlo Nolfi su Renault Twingo RS R1 con cui il duo è in testa al Coppa Rally VII Zona di categoria dopo le due vittorie di classe ottenute sia al Rally degli Abeti che al Coppa città di Lucca. Numero 76 per Roberto Orsini affiancato per la prima volta da Paolo De Paolis con una performante Peugeot 106 guppo A con cui ha colto la seconda piazza di classe al recente Rally Coppa città di Lucca e che cercherà di sfruttare al meglio l’enorme potenziale a disposizione. Numero 90 per Fabrizio Orsini che con Giusy Lembo dividerà l’usuale Peugeot 106 Rallye, il duo tiene molto al Rally di Casciana che lo scorso anno li ha visti protagonisti cogliendo una bella seconda piazza di classe. Numero 93 per Matteo Fichi reduce da una bella vittoria di classe al recente Rally Città di Lucca e che avrà il compito di portare all’esordio la vincitrice del Corso Co-piloti 2024 della Squadra Corse Città di Pisa la giovanissima Nicole Del Colombo. Numero 95 per Andrea Bonechi e Lorenzo Fratta con la Peugeot 106 Rallye con cui quest’anno sia al Rally Tuscany che al Rally di Reggello il duo ha colto il podio e che sicuramente saranno clienti ostici per la combattuta classe N2 riservata alle vetture gruppo N fino a 1600cc. Numero 97 per Thomas Zaccagnino navigato dal padre Rocco con la Peugeot 106 Rallye curata direttamente da loro e con cui il giovane pilota ha esordito nel mondo dei rally quest’anno al Rally della Valdinievole. Numero 101 per Andrea Trovarelli e Sabrina Mattiello che avranno a disposizione una Citroen Saxo VTS e che continuano così a divulgare il messaggio di sensibilizzazione relativamente alla sicurezza stradale che li ha visti protagonisti nelle scuole di ogni grado del comprensorio essendo entrambi della Polizia Locale dei Comuni della Valdera di cui lo stesso Trovarelli è Comandante e la Mattiello è Ispettrice. Per il duo un messaggio importante sarà quello di correre in sicurezza e non nelle strade di tutti i giorni. Numero 109 per Luca Trovarelli e Umberto Butelli con la Fiat Seicento Sporting che lo scorso anno proprio al Casciana colsero una bellissima terza piazza di classe A0 con tempi di assoluto rilievo battagliando per tutta la gara con i migliori di classe. Numero 113 per Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che si ripresentano con la Fiat Seicento Sporting già utilizzata al recente Rally Città di Lucca, per la pilota in rosa Sabrina Moscardini il Rally di Casciana è una gara a cui tiene particolarmente avendo debuttato in questo Rally dapprima come co-pilota nel 2021 e poi come pilotessa dall’anno successivo. Squadra Corse Città di Pisa asd presente anche nel Rally riservato alle autostoriche (1° Historic Rally di Casciana Terme) con l’equipaggio composto da Paolo Pucciani e Massimo Salvucci con la Peugeot 205 Rallye a cui è stato assegnato il n. 212 per il pilota è la seconda gara in assoluto dopo l’esordio lo scorso anno al Rally degli Abeti, tutto nuovo quindi per lui sia vettura che percorso. Numero consistente anche di co-piloti del sodalizio pisano alla gara di Casciana a partire da Federico Riterini che detterà le note a Fabio Pinelli al debutto con l’attesa Toyota Yaris GR Rally2. Per l’esperto co-pilota è la prima volta con Pinelli e per entrambi sarà tutto da scoprire, al duo è stato assegnato il numero 2 . Alessia Tasi con il numero 57 invece sarà a fianco di Filippo Nannetti con l’usuale Renault Clio Rally 5 con cui si sono messi in evidenza sia in gare su fondo sterrato che al Rally di Casciana dello scorso anno dove si sono aggiudicati la classe oltre che cogliere una eccellente trentunesima piazza assoluta. Nicola Tocchini, uscito dal corso co-piloti di quest’anno, detterà le note a Filippo Seri su una Citroen Saxo Vts, per il neo-copilota a cui è stato assegnato il numero 96.una bella opportunità di mettere in pratica quanto appreso al corso oltretutto con un giovane pilota alla sua seconda gara. Ritorna a correre dopo il debutto di due anni fà il giovane Vittorio Fabbruzzo che con il numero 102 sarà il co-pilota di Maurizio Pernice su Peugeot 106 Rallye quest’ultimo al rientro dopo dieci lontano dalle corse, quindi tutto da scoprire per entrambi. Anche nella gara riservata alle autostoriche un buon numero di co-piloti appartenente al sodalizio pisano a partire da Giuseppe Tricoli, che avrà il numero 202 sulle fiancate e che detterà le note a Riccardo Mariotti con una performante Ford Sierra Cosworth con cui il duo sta affrontando il Campionato Italiano Rally Storici e dove attualmente occupa la seconda piazza di Raggruppamento. Giovanni Guerzoni invece sarà a fianco del debuttante Gianni Burgalassi su Opel Kadett Gsi 16v, al neo equipaggio è stato assegnato il numero 204 e viste le potenzialità della vettura potrebbe essere la sorpresa tra le storiche. Andrea Calandroni ritorna a fianco di Tommaso Fantei con la favolosa VW Golf Gti 16V che ha dato grosse soddisfazioni al duo e che potrà finalmente esprimersi sulle strade di casa con la determinazione di entrambi per fare bella figura, al duo è stato dato il numero 210., Riccardo Squarcini invece avrà il numero 211 e sarà a fianco del veterano Fausto Fantei su Alfa Alfasud Ti con cui ha già effettuato il Trofeo Maremma di quest’anno riuscendo a cogliere la prima piazza di classe con la grande soddisfazione di riportare sulle strade di casa una vettura che ha fatto divertire tanti piloti toscani e non. Tutti i conduttori del sodalizio pisano ricorderanno Alberto Nacci, prematuramente scomparso all’età di quarantassette anni lunedì scorso a seguito di una malattia, con un adesivo sulle loro vetture “ciao Alberto” . Alberto Nacci era stato un valente co-pilota della scuderia dal 2003 al 2009 ed aveva partecipato al Rally di Casciana Terme negli anni 2007, 2008 e 2009 a fianco di Alberto Cavallini su Renault Megane Coupè 16V. Appuntamento perciò il prossimo weekend a partire dalle verifiche pre gara a Casciana Terme sabato 7 settembre dalle ore 08.00 per poi proseguire con lo shakedown dalle ore 13.00 alle ore 16.30 dove sarà possibile testare la vettura e poi, sempre sabato la prima prova speciale spettacolo negli ampi spazi della Piazza del Mercato dove sono previsti migliaia di appassionati a partire dalle ore 20.00 . Domenica 8 settembre la gara entrerà nel vivo con la disputa delle altre sei prove speciali in programma con la doppia ripetizione delle prove denominate: Casciana Terme (Km. 5,50), Montevaso (Km. 12,89) e Miemo (Km. 13,08). In tutto quindi saranno sette appuntamenti cronometrati per Km. 65,26 su un percorso totale di Km. 241,48 con arrivo della prima vettura alle ore 16.35 sempre di domenica nella centrale piazza Garibaldi di Casciana Terme.