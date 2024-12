La Nuoto Uisp 2003 conferma la Serie A con un sesto posto

Pisa, 26 dicembre 2024 - Si è conclusa con un ottimo risultato la partecipazione della Nuoto Uisp 2003 alla fase regionale toscana della Coppa Brema, disputata presso la piscina Rosi La Bastia di Livorno. La competizione, organizzata dal Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Nuoto, ha visto la società cascinese distinguersi nella Serie A toscana, confermando il sesto posto assoluto sia nel settore maschile che femminile.

La Coppa Brema, riservata alle squadre assolute, prevede la partecipazione di un atleta per gara in ogni specialità. La classifica finale si basa sui punteggi tabellari relativi ai tempi ottenuti, con un doppio obiettivo: competere a livello regionale e accumulare punti validi per la graduatoria nazionale.

La Nuoto Uisp 2003, già stabilmente nella massima serie regionale, ha totalizzato 10.118 punti nel settore femminile e 10.074 punti nel settore maschile, superando squadre blasonate come quelle di Empoli, Arezzo, Siena, Pistoia e Grosseto. Un risultato che consolida il prestigio della società nel panorama toscano e nazionale.

Molti atleti della squadra arancione si sono distinti con prestazioni eccellenti. Tra le donne, Asia Rossi (classe 2007) ha stabilito il miglior tempo nei 100 farfalla, guadagnandosi il pass per i Criteria Nazionali di Riccione, già ottenuto anche nei 50 farfalla, e ha migliorato il suo personale nei 200 farfalla di oltre quattro secondi. Giulia Meucci (classe 2008) ha brillato nei 100 stile, scendendo sotto i 56 secondi e piazzandosi seconda, oltre a ottenere un terzo posto nei 400 stile, migliorandosi di cinque secondi. Anche lei parteciperà ai Criteria grazie ai risultati ottenuti nei 50, 100 e 200 stile.

Ottime performance anche da parte di Matilde Bertolone (classe 2008) nelle gare a dorso, Martina Rossi (classe 2006) nelle gare a rana e nella staffetta mista, Maria Enrica Carbone (classe 2004) al debutto con la squadra nei misti, e Virginia Mattei (classe 2007), protagonista negli 800 stile. Le staffette hanno contribuito in modo significativo al punteggio complessivo, con il quinto posto della 4x100 stile (Asia Rossi, Giulia Meucci, Matilde Bertolone, Matilde Corucci) e il nono della 4x100 mista.

Nel settore maschile, spiccano le prestazioni di Alessandro Sonetti (classe 2004) nei 100 farfalla e nella staffetta stile, in cui è sceso sotto i 50 secondi. Lorenzo Guidotti (classe 2008) ha impressionato nei 200 e 400 misti e nei 200 rana, qualificandosi per i Criteria in tutte le sue gare. Mattia Brambillasca (classe 2007) ha ottenuto miglioramenti significativi nei tre dorso, mentre Diego Salvini (classe 2008) ha segnato un progresso di oltre 30 secondi nei 1500 stile. Tra gli altri, Andrea Guidotti (classe 2005) ha brillato nei 100 rana, così come il capitano Fabio Moni, che ha portato esperienza e velocità nei 50 stile e nella staffetta.

Il successo della Nuoto Uisp 2003 è il risultato del lavoro congiunto di atleti, allenatori e dirigenti. Alessio Rossi, Elena Nannipieri, Valentina Nevoni, Giorgio Abis, Riccardo Busoni e Andrea Meucci hanno guidato con competenza i giovani nuotatori. Fondamentale anche il contributo di Marta Malorgio e Matteo Benedetti, tecnici della palestra BeActive di Cascina, che curano la preparazione atletica.

I dirigenti della società hanno sottolineato la qualità del progetto agonistico intrapreso vent’anni fa nella piscina di Cascina, grazie alla collaborazione con le proprietà Ssd Gesport e Abc Pisa, che garantiscono spazi adeguati e condizioni ottimali per gli allenamenti.