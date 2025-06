Lo Skating Academy Pisa brilla ai Giochi Nazionali Skate Italia di Fanano

Pisa, 24 giugno 2025 – Si è conclusa sabato 22 giugno, tra applausi e grande partecipazione, l’edizione 2025 dei Giochi Nazionali Skate Italia, svoltasi a Fanano (Modena). La manifestazione ha richiamato oltre 600 giovani pattinatori provenienti da tutta Italia, comprese le isole, trasformando il borgo emiliano in un palcoscenico di entusiasmo, talento e sportività. Tra i protagonisti anche lo Skating Academy Pisa, con una rappresentativa composta da Alessia Sbrana, Emma Salmeri, Alessandro Spagnuolo, Ezra Gemmi e Michele Terreni. Per tutti e cinque si è trattato della prima esperienza in ambito nazionale, un passaggio significativo nel loro percorso sportivo.

Le gare, articolate in quattro prove – due esercizi di destrezza, uno sprint su 2 giri e una gara lunga (5 giri per i Giovanissimi, 8 per gli Esordienti) – si sono disputate su un ovale da 90 metri con classifica a cronometro. I giovani atleti pisani hanno affrontato ogni sfida con grande entusiasmo e concentrazione, raccogliendo i frutti del lavoro tecnico svolto durante l’anno guidato dal Coach Enrico Papa. “Hanno vinto tutti e cinque” afferma con orgoglio il tecnico dello Skating Academy. “Perché hanno superato paure e insicurezze, hanno saputo gestire l’emozione della prima grande competizione e hanno dato tutto, metro dopo metro”.

In mezzo a tante conferme emotive, non sono mancate anche le soddisfazioni in classifica: Michele Terreni e Alessandro Spagnuolo si sono piazzati tra i primi 15 su circa 100 partecipanti, dimostrando di poter competere a ottimi livelli e gettando solide basi per il futuro. A livello di società, lo Skating Academy ha conquistato la 43° posizione su 78 squadre presenti, un risultato che premia l’impegno costante nel settore avviamento e alimenta nuove ambizioni per il movimento rotellistico pisano.

“Il nostro obiettivo – aggiunge il tecnico – è ora quello di dotare Pisa di un pattinodromo idoneo, uno spazio adeguato per allenarsi, ospitare eventi sportivi e promuovere la crescita di questo bellissimo sport”. Il prossimo appuntamento è già fissato: venerdì 28 giugno al centro sportivo Dream, atleti, famiglie e tecnici si ritroveranno per festeggiare insieme questo importante traguardo, celebrando una stagione che ha lasciato il segno e aperto nuove prospettive.