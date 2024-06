Lenergy Pisa BS debutta in Euro Winners Cup

Pisa, 8 giugno 2024 - È atterrato nella tarda mattinata di sabato il Lenergy Pisa BS all’aeroporto di Lisbona, in attesa di raggiungere la località marittima di Nazaré per disputare l’Euro Winners Cup, la massima competizione continentale per club di beach soccer. Alla terza partecipazione consecutiva, il Lenergy Pisa si presenta in Portogallo da vicecampione in carica e l’innesto della vecchia conoscenza Datinha non può che rilanciare le ambizioni in casa nerazzurra. La squadra di Matteo Marrucci è stata inserita nel girone G e debutterà domenica alle ore 17:15 locali (ore 18:15 italiane) contro i padroni di casa dell’AD Nazaré 2022, prima degli impegni di lunedì contro gli spagnoli del Roses Platja alle ore 12:45 locali (ore 13:45 italiane) e di martedì contro i francesi del Minots de Marseille alle ore 12:45 locali (ore 13:45 italiane). Il regolamento prevede che come teste di serie si qualifichino alla fase finale le migliori 8 prime classificate dei 9 gironi, raggiunte ai sedicesimi di finale dalla peggiore prima, dalle 5 migliori seconde e dalle 2 vincenti degli spareggi tra le 4 peggiori seconde. Riposo, terapie e set fotografico targato Beach Soccer Worldwide per capitan Stefano Marinai e compagni, prima dell’allenamento ufficiale fissato per la prima serata. Il tutto con uno sguardo rivolto al litorale di Viareggio, dove alle 17:30 l’Under 20 nerazzurra torna in campo dopo il turno di riposo per affrontare l’Icierre Lamezia BS nel penultimo appuntamento della prima tappa.

Michele Bufalino