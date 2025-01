L’energia dell’hockey giovanile per il Torneo della Befana

Pisa, 7 gennaio 2024 - L’hockey dei più piccoli ha preso la scena al Cus Pisa gli scorsi 4, 5 e 6 gennaio, dove un centinaio di giovani giocatrici e giocatori hanno partecipato alla 21° edizione del Torneo della Befana. L’annuale appuntamento per l’hockey indoor giovanile si disputa in memoria di Stefano Messerini, appassionato hockeista scomparso all’età di 26 anni. A portare avanti il suo ricordo, il padre Mario e la madre Paola, i fratelli Pietro e Giulio, attuale Vice Presidente del CUS Pisa e le sue figlie Elena e Maria.

Tra Palacus e Geodetica i team delle categorie Under 8 mista, Under 10 mista, Under 12 mista, Under 14 M e Under 14 F. Sei le società partecipanti: AZ Team, Velino Hockey Team, HC Genova, Juvenilia Hockey Uras, HC Pistoia, Cus Pisa.

Durante il torneo hanno partecipato anche alcuni alunni e alunne dell’Istituto comprensivo Fucini accompagnati dalla Prof.ssa Susanna Riparbelli. A premiare le squadre il Presidente del CUS Pisa Giuliano Pizzanelli, il Vice Giulio Messerini, la delegata regionale FIH (Federazione Italiana Hockey) Lucia Anita D’ambra, l’Assessora allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, e la storica atleta pisana Nicoletta Ciangherotti. Due i premi speciali: il Premio Fair Play, consegnato proprio da Ciangherotti al giovane Davide della Juvenilia Uras Under 12, per la correttezza e l’onestà mostrati sul campo da gioco. Il premio per l’atleta più giovane è andato invece al piccolo Lorenzo Volpi, nato nell’aprile del 2019 e già al suo primo torneo. A consegnarlo due colonne dell’hockey gialloblu: Chiara Chirico e Nicola Giorgi.

Coppe e medaglie sono state distribuite alle squadre vincitrici insieme ai doni della Befana, immancabile ospite della giornata. “Un appuntamento che si rinnova ma non perde mai di freschezza”, ha detto Giuliano Pizzanelli, Presidente CUS Pisa. “È sempre un piacere vedere come lo sport riesca a unire generazioni diverse. Anche quest’anno, in questa occasione, teniamo insieme il gioco e la socialità”.

Di seguito la classifica completa:

UNDER 8

1° Velino Hockey Team

2° HC Genova

3° CUS Pisa

UNDER 10

1° Juvenilia Hockey Uras

2° CUS Pisa

3° HC Genova

4° HC Pistoia

UNDER 12

1° Juvenilia Hockey Uras

2° CUS Pisa F

3° CUS Pisa M

UNDER 14 M

1° Juvenilia Uras

2°AZ Team

3° Uras

4° CUS Pisa

5° HC Pistoia

UNDER 14 F

1° CUS Pisa

2° HC Pistoia