L’agente di Touré: "Serie A o Bundesliga"

di Michele Bufalino

Oltre alla lotta per i playoff e per la promozione in Serie A il Pisa sta giocando un’altra partita, strettamente connessa, dove mercato, denaro e ricavi si intrecciano. La prima buona notizia riguarda i rinnovi di Giuseppe Mastinu e del portiere Nicolas, dopo le chiacchiere dei mesi scorsi. A fine gennaio il direttore sportivo Claudio Chiellini, aveva annunciato l’accordo in dirittura d’arrivo per i due giocatori, ma adesso è arrivata la firma nero su bianco. Per i due calciatori infatti è arrivato il prolungamento del contratto di un anno, fino al giugno 2024. Resta da pianificare il dialogo con Gaetano Masucci che deciderà, di concerto con la società, come terminare il proprio finale di stagione, se con un ritiro rimanendo nei quadri dirigenziali o se prolungare ancora di un anno la propria carriera. Non solo rinnovi. Il mercato non si ferma mai.

Su Tuttomercatoweb l’agente di Idrissa Touré, proprio in seguito a un summit di Transfer Room, dove sta presenziando anche il Pisa, ha parlato di un interessamento dalla Bundesliga per il calciatore nerazzurro. "Il Pisa gioca per provare a salire – ha dichiarato Federico Pastorello –. Se dovesse andare in Serie A Touré sarebbe protagonista, altrimenti ha già delle richieste dalla Bundesliga". Un messaggio chiaro alla dirigenza sul futuro del calciatore che guarda alle prime divisioni europee. E poi c’è Lorenzo Lucca, che tra due mesi e mezzo vedrà scadere il diritto di riscatto all’Ajax. Se i lancieri vorranno acquistare il cartellino, dovranno sborsare 10 milioni di euro. Soldi che sposterebbero di gran lunga l’equilibrio del calciomercato nerazzurro, anche alla luce degli investimenti fatti a gennaio per riscattare Torregrossa e Moreo (complessivamente si parla di 4-5 milioni di euro), più i possibili riscatti di Morutan ed Esteves che, da soli, valgono insieme quasi 12 milioni. L’Ajax non ha infatti ancora deciso se riscattare l’attaccante italiano dal Pisa, oppure se farlo tornare alla base. Nei giorni scorsi, dal media partner ufficiale del campionato olandese in Italia, Mola, Lorenzo Lucca è stato chiarissimo sulle proprie volontà: "Mi piacerebbe essere riscattato dall’Ajax, il mio futuro è lontano dall’Italia". Le prospettive del calciatore sono cambiate però da quando è arrivato il cambio della guardia ad Amsterdam. Il 26 gennaio scorso infatti è stato esonerato Alfred Schreuder, l’allenatore dei lancieri e in panchina è approdato John Heitinga. Da quel momento il "progetto Lucca" ha subito una piccola battuta d’arresto e da due mesi ha giocato solo 3 minuti in prima squadra. Nonostante le rassicurazioni del presidente Corrado: "Il direttore dell’Ajax Huntelaar è molto soddisfatto di Lucca". Un rendimento a singhiozzo per il ragazzo che ha disputato 12 presenze in Serie B olandese nello Jong Ajax, con 5 reti e 11 comparsate in prima squadra (con soli 110 minuti) e 2 reti all’attivo. Se sarà eventuale mancato riscatto, si potrebbe riaprire anche il mercato italiano per il giocatore, visto che il Milan lo sta ancora seguendo.