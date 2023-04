La squadra di Viali attraversa il momento migliore

Il Cosenza di William Viali si trova nel suo miglior momento della stagione. I lupi infatti arrivano da ben 3 vittorie nelle ultime 4 partite, su cui spiccano, su tutti, i successi contro Reggina e Frosinone, entrambi arrivati nel recupero. L’allenatore del Cosenza riabbraccia Marras, Rispoli e Rigione, dopo la squalifica di un turno comminata loro dal giudice sportivo. In particolare i primi due potrebbero giocare dal primo minuto. Viali si affiderà al 4-4-2 e, davanti al portiere Micai, è fortemente probabile la conferma della coppia difensiva Vaisanen-Meroni con D’Orazio terzino sinistro e, appunto, Rispoli a destra. Il centrocampo vede l’impiego di Marras a destra e Florenzi a sinistra, mentre Brescianini e Voca dovrebbero essere i due centrocampisti centrali. Coppia d’attacco composta da Zilli, in ballottaggio con Delic, e da Nasti, eroe della vittoria contro la Reggina, con una storica doppietta tra il 90’ e il 92’ che mandò in paradiso i lupi. Dall’infermeria cattive notizie, mancherà Alessandro Cortinovis. Il tecnico William Viali ha caricato così i suoi: "Il Pisa è una squadra dall’alto livello qualitativo. Sia dal punto di vista fisico, che quello tecnico. Hanno fatto qualcosa di importante. Sappiamo – spiega Viali – che servirà una grandissima prestazione per rimanere dentro la gara. Affronteremo una squadra che è abituata a fare la partita ma anche noi lo siamo, soprattutto nelle partite in casa. L’entusiasmo vogliamo alimentarlo fuori dal campo. Mancano 50 giorni e sarà l’inferno nelle 8 partite. Noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa e tra 50 giorni – chiude Viali – dovremo alzare la testa e vedere cos’è successo".

M.B.