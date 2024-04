Calcio. Terza: empolesi dell'Avane promossi

Pisa 24 aprile 2024 – L’ultima giornata del girone B di Terza Categoria incorona l’Avane. La formazione empolese vince al Comunale ‘Marconcini’ di Pontedera contro l’Oltrera e dopo un estenuante testa a testa con gli avversari de La Corte, mantiene quel punto di vantaggio che le da la vittoria finale e la promozione diretta in Seconda Categoria. Una vittoria di misura (0 – 1) che però fa esplodere la festa: a segno Reali nel finale della sfida. Avane dunque campione con cinquanta punti: quindici vittorie, cinque pareggi e due sole sconfitte per la squadra di mister Coppola. Cinquanta reti segnate e venti subite che beffano La Corte seconda della classe capace di segnare una rete in più e di subirne tre in meno.

Seconda a quarantanove punti appunto La Corte: calcesani grandi protagonisti del testa a testa. Nell’ultimo turno vittoria di misura, anch’essa per 0 – 1 sul campo degli empolesi del Ponzano.

Terza piazza per il Porta a Lucca e quinta per il Perignano. Le due squadre si sono affrontate in quest’ultima gara di campionato della stagione regolare: è finita 1 – 1 con le reti di Mannucci e Pettenon. Porta a Lucca sul podio con quaranta punti, Perignano che chiude a trentaquattro. Fra loro il Ponte a Elsa quarto con trentasei punti che ha pareggiato 1 – 1 in casa il derby contro il Calasanzio.

Scoppiettante 3 – 3 tra Fucecchio e Casteldelbosco. Il Marciana vince la sfida fra le ultime al Comunale ‘Abetone’ contro la Freccia Azzurra (1 – 2) e chiude il campionato penultimo lasciando la triste posizione ai frecciati. Re dei bomber Cascioli del Porta a Lucca con quindici reti stagionali realizzate.