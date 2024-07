Calcio. Giovanile. Nessuna pisana nell'Under 18

Pisa 25 luglio 2024 – Il nuovo campionato lanciato dalla Federazione e denominato “Juniores Under 18” non avrà probabilmente nessuna squadra pisana protagonista. Come già avvenuto nella stagione sportiva 2021/22, la Figc ha infatti riproposto il Campionato Under 18 al quale parteciperanno gli atleti nati nell’anno 2007 per dare loro una maggiore possibilità di giocare prima dell’ingresso nella categoria Juniores che comprende calciatori di più annate. A seguito della riforma del “vincolo sportivo” infatti, si sono ripresentate, anche se in modalità diverse, quelle condizioni di tesseramento che avevano favorito la partecipazione delle società a tale campionato (il vincolo annuale poteva essere contratto da tutti gli atleti nati nel 2004 a prescindere dal campionato che sarebbero andati a disputare). Per favorire l’impiego dei calciatori nati nel 2007 dunque con l’organizzazione del suddetto campionato, è stata riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione”. In relazione al numero delle partecipanti, sarà verificata la possibilità di assegnare alla vincente finale un posto nel Campionato Regionale Juniores per la stagione sportiva 2025/26, o quantomeno, di inserire la stessa nelle graduatorie di ripescaggio. La società vincente la fase regionale oltretutto si qualificherà alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Insomma, non pochi incentivi e non poche motivazioni. Tra le società toscane che hanno confermato la manifestazione di interesse per la partecipazione al campionato non figura però, purtroppo, nessuna società pisana. Hanno aderito infatti le livornesi Academy Livorno Calcio e Carli Salviano, la lucchese Città di Capannori e poi EuroCalcio Firenze, Galcianese, Ginestra Fiorentina, Isolotto, Montemurlo Jolly Calcio, Sesto Calcio 2010, Tegoleto ed Unione Polisportiva Poliziana. Sono nove le società pisane che disputeranno i campionati regionali: Fratres Perignano e San Giuliano sono nell’Elite toscana, mentre nei gironi regionali troviamo il neopromosso Urbino Taccola, il Cenaia ed i Mobilieri Ponsacco che hanno perso il titolo nazionale, il retrocesso Fornacette, e Pisa Ovest, Bellaria Cappuccini e San Miniato che hanno mantenuto la categoria conquistando la salvezza al termine dell’ultima stagione.