Vitamina Sailing sulle acque del Lago di Garda per il Campionato Europeo M32

Pisa, 24 luglio 2024 – C’è grande attesa sul lago di Garda per l’inizio delle regate del Campionato Europeo M32, l’appuntamento più importante dell’anno per il circuito dei velocissimi catamarani monotipo lunghi poco meno di 10 metri e disegnati dallo svedese Goran Marstrom. Sono infatti ben 13 le barche attese alla Fraglia Vela di Riva del Garda, che da giovedì 25 fino a sabato 27 luglio si daranno battaglia in una serie di regate brevi e veloci dall’altissimo tasso di spettacolarità, una flotta internazionale che non prevede solo equipaggi del Vecchio Continente, ma provenienti anche da Stati Uniti e Cina, già in Italia in vista del successivo Campionato del Mondo previsto sempre sul Garda ai primi di settembre.

L’Italia sarà rappresentata da Vitamina Veloce Cetilar, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e con il supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, un equipaggio tutto italiano capitanato dal timoniere Andrea Lacorte, protagonista da diverse stagioni del circuito Europeo M32 e Campione Europeo in carica dopo il successo ottenuto l’anno scorso, quando vinse sia il titolo che lo stesso circuito continentale.

Lacorte a bordo sarà affiancato dal Team Manager di Vitamina Matteo De Luca e da un equipaggio di giovani velisti gardesani, sulla scia di un progetto di promozione e sviluppo della vela giovanile italiana in catamarano su cui è incentrata l’attività di quest’anno del Team Vitamina Sailing nell’ambito della classe M32. Un progetto quindi che non solo guarda al risultato, ma soprattutto alla crescita delle nuove leve della vela azzurra, in un contesto attuale come quello dei multiscafi.

Il programma prevede tre giorni di regate, a partire da domani, con un massimo di cinque prove al giorno, una vera e propria maratona sportiva che promette spettacolo ed emozioni, come d’abitudine quando si parla degli M32. "Non vediamo l’ora di scendere in acqua e regatare contro una flotta così competitiva: non sarà facile perché gli equipaggi americani sono particolarmente forti e molto allenati, ma è proprio questo il bello della competizione, andare a sfidare i migliori tirando fuori il meglio di sé stessi" spiega il timoniere Andrea Lacorte, che dopo l’Europeo M32 volerà a Palma di Maiorca per partecipare alla Copa del Rey con l’altra barca del team, il Club Swan 50 Vitamina Cetilar.

"Le regate sul lago di Garda sono sempre molto belle e con una flotta di 13 catamarani lo spettacolo è assicurato, quindi non ci sono dubbi sul fatto che sarà un gran week end di vela e che noi, unico equipaggio italiano in regata, daremo il massimo".