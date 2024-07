Calcio. Seconda. Ecco il Pontasserchio!

Pisa 25 luglio - 2024 - Il Pontasserchio ha presentato la rosa della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Seconda Categoria stagione 2024/25. Dopo la permanenza nella categoria conquistata senza patemi nella scorsa stagione, l’obbiettivo è quello di migliorarsi. “Siamo soddisfatti delle riconferme e dei nuovi arrivi – spiega il direttore sportivo Stefano Delli, un veterano delle categorie – ed il nostro obbiettivo è quello di migliorare i risultati raggiunti nella scorsa stagione”. La famiglia Tamagno che presiede il club, insieme a al Consiglio direttivo ed al direttore sportivo hanno deciso di riconfermare la guida tecnica, nuovamente affidata a mister Diego Carboni. Allenatore esperto e con un passato importante nelle categorie come bomber d’altri tempi. La società potrà ovviamente contare sull’impianto Comunale ‘Gaetano Scirea’ di Arena Metato come teatro delle proprie battaglie sportive. In porta il riconfermato Lelli sarà affiancato da Guga proveniente dal Calci. In difesa si registrano tre arrivi di spessore: dal San Frediano, reduce dalla Prima Categoria, il forte difensore Gemignani ex Pisa, Perignano, Cenaia, Ponsacco. Da La Cella l’esperto difensore Berretta, mentre dal Ponsacco ecco Bettini. Con loro i riconfermati Madrigali, Gennaro, Pulga ed Umalini. A centrocampo quattro innesti: Ferrari dal San Giuliano, Rossi dagli Ospedalieri, Vivaldi dal Ponte delle Origini, e Franchi dall’Urbino Taccola col quale ha giocato diverse stagioni in Promozione. Quattro acquisti di spessore per le ambizioni del Pontasserchio. Insieme a loro i riconfermati Bortone, Caruso, Casarosa e Della Gatta. In attacco un solo innesto, quello di Garofalo dal San Frediano. Riconfermati Puccio, Ruberti, Paoletti ed il bomber albanese Shkurti. La parola passa al campo, a mister Diego Carboni ed al suo secondo Riccardo Barbani. Come preparatore dei portieri un nome di spicco sinonimo di garanzia: mister Davide Olobardi, tecnico preparato ed esperto con diverse stagioni alle spalle. A breve scatta la preparazione in vista della Coppa Toscana e del Campionato.Pisa