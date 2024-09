La Squadra Corse protagonista al Rally Storico dell’Elba

Pisa, 26 settembre 2024 – Dopo l’apprezzata presenza della Squadra Corse Città di Pisa alla recente Notte Bianca dello Sport a Pisa, che ha coinvolto tutte le associazioni sportive di Pisa che hanno avuto la possibilità di presentarsi al pubblico pisano, il sodalizio delle quattro ruote sarà presente, il prossimo week end, al prestigioso Rally Storico dell’Elba. Una gara valevole per il Campionato Europeo Rally Storici quello Italiano ed per il combattuto e seguitissimo Trofeo A112 Abarth 70 HP.

Un equipaggio al completo, oramai una presenza fissa alla prestigiosa manifestazione elbana, sarà quello composto da Nicola Tonetti e Giovanni Guerzoni con la usuale A112 Abarth 70HP. Lo scorso anno proprio all’Elba questo equipaggio colse il terzo gradino del podio trovandosi ben a suo agio nelle strade elbane.

"Siamo contenti di riessere della partita - dice Tonetti alla vigilia della gara e prosegue - l’Elba è sicuramente una delle gare più affascinanti ed impegnative della serie. Oltretutto nelle ultime due partecipazioni abbiamo sempre colto il podio e quindi cercheremo di mantenere la tradizione, o anche migliorare. Certo gli avversari non mancheranno e ce la metteremo tutta, io e il mio navigatore per ben figurare".

Nella gara del Trofeo A112 Abarth sarà presente anche Giancarlo Nolfi, nel ruolo di navigatore, che detterà, per la prima volta, le note a Fabio Basso, lo scorso anno Nolfi riuscì a cogliere la quinta piazza nel Trofeo a fianco di De Rosa, l’esperienza di entrambi i componenti l’equipaggio sarà sicuramente un punto di forza per ambire ad un buon risultato.

Altro co-pilota della Squadra Corse Città di Pisa di grande esperienza presente al Rally Elba Storico, ma nella gara valevole per il Campionato Italiano Rally Storici, sarà Giuseppe Tricoli a fianco di Riccardo Mariotti con cui sta disputando la serie tricolore con una performante Ford Sierra Cosworth. Il duo sta capitalizzando l’esperienza acquisita in questa prima parte del Campionato e sicuramente forte della seconda piazza assoluta nel proprio raggruppamento (il 4°) ce la metterà tutta per recuperare i soli 2,5 punti che lo dividono dalla testa.

"Stiamo effettuando una bella stagione - dice Tricoli e prosegue - ci giocheremo tutto nelle ultime gare, l’Elba ed il Sanremo. Abbiamo preparato al meglio la gara, inoltre abbiamo effettuato dei test che ci hanno dato utili indicazioni per sfruttare il grosso potenziale della vettura". Quindi grande determinazione per i conduttori del sodalizio pisano per questo Rally Elba Storico che partirà venerdì 27 settembre da Porto Azzurro alle ore 12 per disputare in sequenza la prova di Monumento (Km. 7,48), Marciana Marina - Marciana - Campo (Km. 18,52), Monumento (Km. 7,48), Due Marti (Km. 19,01) e Capoliveri (Km. 10,43) per poi chiudere la giornata a Lacona per il Parco Notturno alle ore 22.45.

Sabato 28 settembre seconda tappa con partenza alle ore 08.40 da Lacona per la disputa delle prove di Innamorata (Km. 9,80), Volterraio (Km. 5,68), Bagnaia-Cavo (Km. 18,44) di nuovo Innamorata (Km. 9,80) e la più lunga ed impegnativa Volterraio-Cavo (Km. 26,94). Arrivo conclusivo della prima vettura a Capoliveri alle ore 16. In tutto quindi ben 133,58 Km. di tratti cronometrati che saranno dieci su un percorso globale di 367,88Km. Quindi una gara ben articolata, dove l’esperienza e la costanza potranno fare la differenza, sicuramente i conduttori della scuderia pisana ce la metteranno tutta per ben figurare e guadagnare punti utili per i rispettivi Campionati.