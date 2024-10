La Squadra Corse Città di Pisa taglia il traguardo in Coppa Italia Rally

Pisa, 8 ottobre 2024 - Buone conferme dagli equipaggi al completo con vittoria di classe sia per Marchi-Salotti su Renault Clio RS che per il duo rosa Moscardini-Bulfon su Fiat Seicento Sporting che hanno così guadagnato l’ammissione alla finale della Coppa Italia a novembre al Rally della Lanterna dove si affronteranno con i finalisti di tutte e dieci zone in cui è divisa la Coppa Italia. Un fine settimana fruttuoso quello appena trascorso per la Squadra Corse Città di Pisa asd avendo visto il traguardo tutti i suoi conduttori presenti sia al Rally Città di Pistoia sia al Rally Terra Sarda.

“Una gara difficile dove l’obiettivo era testare la macchina che aveva un motore completamente nuovo” dice Gianluca Marchi a fine gara e prosegue “abbiamo preso fiducia prova dopo prova e anche a livello di classifica assoluta alcuni buoni tempi li abbiamo fatti. Una leggera toccata a due prove dal termine ci ha costretto ad andare ad un ritmo meno deciso ed in sicurezza per tagliare il traguardo. Ringrazio l’assistenza ed il mio navigatore Michele Salotti con cui ho affrontato l’avventura con questa nuova macchina in continua evoluzione, ora vediamo di preparare bene la finale in Liguria, ci sarà da lavorare molto.”

Ammesso alla finale del Rally della Lanterna anche l’equipaggio formato da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che ha portato a termine la gara che affrontava per la prima volta riuscendo ad accumulare ulteriore esperienza in vista della finale nazionale con la consueta Fiat Seicento Sporting. Buoni i risultati anche tra i numerosi co-piloti presenti a partire dall’oramai esperto Andrea Calandroni che dettava le note a Francesco Bartali su una performante Peugeot 208 GT line che ha colto la terza piazza di classe oltre che rientrare nei primi trenta assoluti. Vittoria con autorità per un altro navigatore del sodalizio pisano Andrea Lenzi che a fianco di Luca Renucci ed a bordo di una Fiat Seicento Sporting si è aggiudicato la propria classe prendendo la testa fin dalle prime battute di gara senza mai lasciarla.

Podio anche per Marco Carmignani che, dettando le note ad Andrea Guidi ed a bordo di una Renault Twingo RS 1.6, ha colto la seconda piazza di classe riscattandosi così del ritiro subito al Trofeo Maremma. Presente anche all’ultimo appuntamento stagionale di Zona della Coppa Italia anche Cristian Chicchi che, per la prima volte alle note di Jacopo Quiriconi, ha colto la quarta piazza di classe con la Fiat Seicento Sporting di buon auspicio per il finale di stagione.

La Squadra Corse Città di Pisa era presente anche al Rally Terra Sarda con il polivalente Lorenzo Fratta, per l’occasione nel ruolo di co-pilota di Roberto Cocco con una Renault Clio Williams, il duo è sempre stato tra i protagonisti di classe aggiudicandosi la classe A7 oltre che rientrare con la vettura francese nei primi trenta della classifica. Prossimi appuntamenti per sodalizio pisano il Rallye di Sanremo Storico valevole per il Campionato Italiano Rally Storici in programma il 19/20 ottobre e la settimana successiva il Rally Nuraghi e Vermentino invece valevole per il Campionato Italiano Rally Terra oltre che il Rally delle Colline Metallifere.