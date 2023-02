La Squadra Corse chiude il Rally Valle del Tevere con la seconda posizione di classe

Una vettura della Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 16 febbraio 2023 – Un week end intenso quello scorso per l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa composto da Filippo Nannetti e Alessia Tasi su Renault Clio RS Line al Rally Valle del Tevere secondo appuntamento del Race Day Rally Terra 2022/2023 dove il duo ha colto una ottima seconda piazza di classe ed un buon piazzamento di raggruppamento per il Race Day. Con questa gara Nannetti si rifà del ritiro subito lo scorso anno a poche battute dalla fine al debutto su fondo sterrato con la vettura francese.

“Bellissima gara questa del Valle del Tevere, ci siamo divertiti moltissimo – esordisce Nannetti e prosegue – alla fine abbiamo colto un bel risultato nonostante qualche problemino elettrico e soprattutto dopo aver stallonato nella penultima prova dove abbiamo perso tempo prezioso. Sto iniziando a capire la gestione della macchina che oltre ad essere impegnativa è anche tanto divertente. Voglio ringraziare la Kappaerre che mi ha fornito la vettura e ha svolto l’assistenza oltre che tutti coloro che mi hanno seguito e supportato. Abbiamo una buona base per affrontare il prossimo appuntamento del Raceday il 4/5 marzo con il Rally di Foligno”.

Soddisfazione quindi per questa gara d’inizio stagione che porta in zona podio di Raggruppamento il duo della Squadra Corse Città di Pisa nel Raceday Rally Terra 2022/2023 che lo scorso anno ha sfiorato il podio finale e che ha le carte in regolare per ben figurare e migliorare la prestazione, già ottima, della scorsa stagione. Nel frattempo mancano gli ultimi dettagli per il 24° Corso Co-Piloti della Squadra Corse Città di Pisa che inizierà lunedì 13 marzo per concludersi il lunedì di Pasquetta, 10 aprile: data in cui è prevista la prova pratica finale con simulazione di un rally su vetture da rally nel favoloso contesto della tenuta de Il Ciocco in Garfagnana. Le iscrizioni sono aperte per un corso unico del suo genere che prevede undici lezioni serali teoriche e due pratiche coordinate dagli esperti conduttori del sodalizio pisano e con interventi di ospiti professionisti del settore che potranno contribuire ad una formazione precisa e puntuale degli allievi. Infatti lo scopo dei dirigenti della Squadra Corse Città di Pisa è quello di far affrontare una gara con tutte le carte in regola per districarsi con facilità nell’affascinante ma talvolta complicato mondo dei rally. Per informazioni [email protected] o 3474433930.