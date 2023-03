La lunga marcia senza sei uomini

Sessione di allenamento molto partecipata a San Piero a Grado con la presenza dei tifosi a supportare i propri beniamini. Dal centro sportivo "Cetilar" infatti i nerazzurri di Luca D’Angelo hanno iniziato la lunga marcia (con un weekend di riposo) verso la sfida in trasferta con il Cosenza prevista per sabato 1 aprile. D’Angelo ha dovuto rinunciare a ben 6 giocatori convocati in nazionale (Nagy con l’Ungheria, Rus, Marin e Morutan con la Romania, Torregrossa col Venezuela ed Esteves con il Portogallo Under 21), mentre Hermannsson, riserva nell’Islanda, è rimasto a Pisa. Quattro i giocatori che si sono allenati a parte. Lisandru Tramoni è stato preservato perché oggi giocherà contro l’Honved alla Viareggio Cup con la squadra Primavera, Calabresi ha preso una botta al naso e non si è allenato coi compagni, Touré sta riassorbendo in palestra la botta alla caviglia presa con il Benevento, mentre Masucci, alle prese con i postumi di un problema muscolare, rientrerà in gruppo la prossima settimana. Per il resto tutti a disposizione, ma l’allenamento è stato anche un’occasione per rimpolpare la rosa di ragazzi provenienti, appunto, dalla Primavera, ma anche dall’under 17.

La partitella in famiglia a ranghi misti, con due squadre schierate con il 3-5-2 e il 4-4-2, ha visto andare in rete Matteo Tramoni con una doppietta grazie a una rete più bella dell’altra, mentre Gliozzi ha segnato la terza rete della gara. Venerdì il Pisa effettuerà un test amichevole a porte chiuse all’Arena Garibaldi contro il Poggibonsi (Serie D); sabato si svolgerà l’ultimo allenamento della settimana.

Michele Bufalino