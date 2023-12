Killer Coffee mantiene la promessa

Ieri si è tornati al convegno feriale sul Prato degli Escoli secondo un calendario che quest’anno prevede numerosi stop and go. Gli appassionati dovranno quindi aggiornarsi sulla stampa ma soprattutto sul sito di Alfea (sanrossore.it). Al centro del convegno il premio “Tosco Vans”, la compagnia che da molti decenni provvede al trasporto dei cavalli in Italia e non raramente anche all’estero in caso di trasferte eroiche di qualche allenatore. La corsa vedeva al via nove cavalli dopo il ritiro di Glenn Fall. Favorito Killer Coffee, la previsione è stata mantenuta anche grazie a fasi di corse particolari che hanno visto Il Re di Renaccio sbandare sulla prima curva ed escludersi. In arrivo, Killer Coffee ha piazzato il suo spunto precedendo So Smooth e il battistrada Dicono di Te. Daniele Lucisano, titolare della Tosco Vans, ha premiato il proprietario del vincitore. Interessanti, quest’anno a San Rossore le corse ‘a vendere’ per anziani. Abbiamo già visto in azione Amynthas e oggi la corsa è passata fra Reggiolo (favorito) e Sliding Woman, sua runner up ma è stata la femmina (S. Sulas) a fare corsa a sé. Da segnalare infine che la prova riservata ai gentlemen rider e alle amazzoni è dedicato a Renato Cervelli che fu uno dei negozianti più noti in città a partire dagli anni ‘50. Favorito il top weight Drunk White Love ma il peso esorbitante e la monta relativamente inesperta (una sola vittoria nel suo palmare) hanno favorito il successo di Le Noire Desir (E. Antinori). Si torna correre domenica con la super giornata nella quale vanno in scena il 54° Criterium di Pis,a il 20° premio Andred, il 24° premio Rosenberg, la corsa Fegentri per femmine, l’ottava edizione della Tower of Pisa Cup.