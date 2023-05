Il futuro di D’Angelo previsioni e scommesse

Mentre il Pisa prosegue la sua preparazione verso l’ultima partita della stagione regolare contro la Spal all’Arena Garibaldi, prevista per domani alle 20.30, futuro e presente si intrecciano. Da una parte infatti la necessità di recuperare Idrissa Touré e Tomas Esteves che sono tornati ad allenarsi seppur con uno specifico lavoro differenziato prima di tornare in gruppo. Insieme a loro anche Stefano Moreo, non al meglio negli ultimi giorni, come anche rivelato dopo Brescia dal tecnico nerazzurro in conferenza stampa, che aveva fatto notare come l’attaccante nerazzurro non fosse al top. Dall’altra invece voci di mercato, sia in panchina, sia in campo. Primi vagiti di una finestra di trasferimenti che potrebbe farsi molto calda al termine del campionato.

Si parte dal futuro di Luca D’Angelo, legato da un contratto fino al giugno 2024 con i nerazzurri. Secondo quanto emergerebbe da Modena infatti si pensa di sostituire Attilio Tesser, il cui addio sembra dietro l’angolo, con un profilo interessante. La proprietà dei canarini ha iniziato il toto allenatore e due profili che piacerebbero alla dirigenza sono quelli di Aurelio Andreazzoli e Luca D’Angelo. Quest’ultimo però, che gode della stima della proprietà modenese, ha la mente completamente rivolta al finale di stagione con il Pisa e, appunto, ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri. Sul fronte calciomercato invece la dirigenza potrebbe pescare addirittura in Serie D. Secondo quanto riporta Tmw infatti, Thomas Scapin, centravanti classe 2002 del Cartigliano, sarebbe stato messo nel mirino del Pisa che, con i suoi osservatori, lo ha seguito da vicino e lo sta valutando in ottica futura.

Michele Bufalino