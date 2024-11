I cinque motivi per non perdere Pisa-Sampdoria

Pisa, 8 novembre 2024 - Contro la Sampdoria i nerazzurri di Inzaghi puntano alla vittoria per proseguire la marcia in classifica.

LIND O BONFANTI - Che squadra metterà in campo Inzaghi? In attacco infatti toccherà a Bonfanti, con la rabbia di chi vuole tornare al gol, oppure sarà Lind ad essere schierato titolare? Un dualismo interessante tra i due che, fino a questo momento, ha prodotto solo vantaggi per il Pisa. Sulla trequarti invece sembra scontato l'impiego di Matteo Tramoni insieme a Stefano Moreo, ma Inzaghi ha ampia scelta dato l'ottimo momento di forma dei vari Arena, Vignato e Mlakar, fino a poco tempo fa in ombra, ma che si sono ritagliati il loro spazio nelle ultime partite disputate.

SFIDA DI FASCINO - La partita di domani fa tornare alla mente le sfide di tanto tempo fa, quando nel corso degli anni '80 vi era grande lotta in campo, ma anche sugli spalti. Erano i tempi della Serie A, di Romeo Anconetani, di un calcio forse più ricco di fascino di quello di oggi, ma quella partita è rimasta nel cuore dei tifosi e domani tornerà ancora una volta.

LA VETTA PRIMA DELLA SOSTA - Una vittoria per i nerazzurri significherebbe mantenere la vetta della classifica andando in sosta con grande tranquillità. Gli avversari arrivano da un punto in due gare e il Pisa può provare ad affondare ancora una volta il colpo. Un successo significherebbe anche ipotecare la zona playoff, il cui vantaggio per i nerazzurri è di 12 punti attualmente, nei confronti della nona in classifica.

LA GRANDE DIFESA - Il Pisa sembra aver raggiunto il suo equilibrio con un reparto arretrato che si è dimostrato, nelle ultime partite, tra i migliori del campionato. Semper è stato sostanzialmente quasi del tutto inoperoso e ha subito solo una rete nelle ultime tre partite. Il ritrovato Rus, le conferme Canestrelli e Caracciolo. E intanto, dalla panchina, c'è anche un Giovanni Bonfanti che scalpita, mentre il jolly è rappresentato da Calabresi, affidabile che sia titolare o a partita in corso.

TRA PRESENTE E PASSATO - Vialli e Mancini, Knaster e il tentativo di acquistare la Sampdoria, lo scudetto doriano e l'ultimo anno di Serie A per il Pisa. Ci sono tante storie nelle storie in questa partita, per un match con un sapore tutto amarcord tra due nobili decadute in cerca di riscatto. Michele Bufalino