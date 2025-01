I cinque motivi per non perdere Crotone-Pisa

Pisa, 15 ottobre 2021 – Archiviata la sosta per le nazionali, la Serie B torna in campo. I nerazzurri si trovano di fronte ad una trasferta-trappola contro il Crotone, una squadra valida, ma ancora senza sconfitte.

TESTACODA INASPETTATO – Rispetto alle ambizioni di inizio campionato infatti il Crotone si trova a soli 4 punti in classifica con il tecnico Francesco Modesto sulla graticola e a rischio esonero. Il confronto col Pisa è impietoso nei numeri, con la squadra di D’Angelo con ben 15 punti in più e una difesa capace di subire solo 4 reti contro le 15 dei rossoblù. La gara sarà un inaspettato testacoda tra due squadre che, secondo le quote dei bookmakers di inizio stagione, avrebbero dovuto trovarsi nelle posizioni contrarie di classifica rispetto ad oggi.

LUCCA VS. MULATTIERI – La sfida nella sfida più importante è quella tra Lucca e Mulattieri, i due gioielli del campionato con 6 reti (Lucca) e 5 reti (Mulattieri) nei primi due posti della classifica cannonieri. Il bomber del Pisa ha attirato le attenzioni dei grandi club, con gli osservatori di Juventus, Inter, Atalanta, Roma, ma anche Southampton e Lipsia a visionarlo e ha appena siglato la sua prima rete in nazionale under 21. Anche Mulattieri ha dalla sua grandi numeri. Due stagioni fa aveva segnato 15 gol in 20 gare nella Primavera dell'Inter, mentre lo scorso anno, in Olanda, segnò 18 gol con la maglia del Volendam.

RUGGINE DA SOSTA – Il nemico più importante per le due compagini è senza dubbio la ruggine dalla sosta di questi giorni. Entrambi erano privi di quattro e cinque giocatori convocati in nazionale a testa, con il Pisa che ha rinunciato a Lorenzo Lucca (Italia Under 21), Hjortur Hermannsson (Islanda), Adam Nagy (Ungheria) e Yonatan Cohen (Israele), mentre al Crotone mancavano Simone Canestrelli e Samuele Mulattieri (Italia Under 21), ma anche Artemijus Tutyskinas (Lituania Under 19), Ionut Nedelcerau (Romania) e Augustus Kargbo (Sierra Leone). I due tecnici hanno così dovuto lavorare con i giocatori a disposizione non convocati, ma con due settimane senza partite.

UNA STRISCIA DA CONTINUARE – Ormai in una posizione in cui è difficile nascondersi, il Pisa deve provare a proseguire sulla strada trascorsa in queste prime 7 gare di campionato, con l’obiettivo di mantenere la striscia positiva con un altro buon risultato. Di fronte infatti c’è un miniciclo da cinque partite che porterà ad una nuova sosta dopo il 1° novembre e che prevede anche impegni molto difficili. Dopo Crotone e Pordenone infatti, i nerazzurri affronteranno un trittico di gare ad altissimo coefficiente di difficoltà con Cremonese, Ascoli e Cittadella.

I PRECEDENTI - Sono due i precedenti in gare ufficiali di campionato tra Crotone e Pisa. I due match sono stati svolti entrambe nel corso del campionato di Serie B 2019-2020. Nel match del girone d’andata all’Arena Garibaldi la gara si è conclusa 1-1 con reti siglate da Alessandro De Vitis per i padroni di casa e Vladimir Golemic per gli squali. Nel match del girone di ritorno svolto allo Stadio Comunale “Ezio Scida” la gara è terminata 1-0 con rete nel finale portata a segno da Nwankwo Simy.

Michele Bufalino