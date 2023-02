Grandi eventi dell’ippica nel segno della ’Ribot Cup’

Con il convegno dell’ultima domenica di febbraio l’ippodromo intraprende quella che è chiamata la primavera dell’ippica pisana, una serie di importanti eventi sportivi ma anche di iniziative che animeranno l’ippodromo di San Rossore e la città fino al clou della domenica 2 aprile allorché andrà in scena la 133^ edizione del premio Pisa. Questa domenica vive per un evento internazionale, ormai al 15° anno di vita: la Ribot Cup. Nel nome del “cavallo del secolo”, il Prato degli Escoli celebra ogni anno una competizione fra giovani fruste di vari Paesi europei e così sarà anche in questo 2023. La formula è quella ormai nota: tre gare al termine delle quali verrà realizzato un punteggio che decreterà il vincitore della Ribot Cup 2023. Ricordiamo ancora una volta che la Ribot Cup ha laureato nella sua storia allievi fantini diventati in assoluto campioni di caratura internazionale: Umberto Rispoli, Cristian Demuro, Alberto Sanna, Antonio Fresu, Andrea Atzeni, oltre ai francesi Flavien Prat, Pierre Charles Boudot, Maxime Guyon e agli irlandesi Padraig Beggy e Shane Crosse.

Il pomeriggio festivo si completa con un’importante condizionata sui 2200 metri, il premio “MiCaSa Immobiliare”, nota agenzia pisana specializzata nella guida di chi voglia vendere o acquistare un immobile sia residenziale che commerciale. Non è folto il campo dei partenti ma è molto qualificato e tale da rendere il pronostico più complesso di quanto non si possa pensare. E’ certo che Cime Tempestose e Vento di Passione siano due cavalli di valore come hanno già dimostrato anche di recente a San Rossore, ma molto bene si parla anche di Prince Appeal e Il Grande Black mentre un’eventuale (peraltro possibile, stando al meteo) pioggia potrebbe agevolare molto Unique Diamond e renderlo assai temibile malgrado la rispettabile età di 8 anni. Insomma, una corsa bella quanto incerta. La prova può dare utili indicazioni in vista del premio “Galileo Galilei“ del 5 marzo. I premi “Sabrina Rossin” e “Gladiolo” sono le restanti corse in programma, il primo riservato ai gentlemen rider e alle amazzoni e dedicato a una non dimenticata amica di tutti scomparsa immaturamente, il secondo è un omaggio al cavallo della Razza del Soldo che, nell’immediato dopoguerra, allenato a San Rossore da Federico Regoli, fu chiamato “sette su sette” poiché vinse tutte le prime sette corse disputate, Derby compreso.

Sei corse in programma, si inizia alle 14,30; questi i nostri favoriti.

I corsa - Bad Choice, Clean Emperor; II corsa - Nuance World, Forbidden Colour; III corsa - Dicono di Te, Global Hero, Eiger; IV corsa - Vento di Passioni, Unique Diamond; V corsa - Ace The Case, Verbena, Rosadele; VI corsa - Kensington Square, Bridge Chappador.

r.c.