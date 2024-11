Giovanili Pisa, la Primavera ospita il Benevento

Pisa, 22 novembre 2024 - Le squadre giovanili del Pisa Sporting Club si preparano a vivere un fine settimana intenso e ricco di sfide, con i giovani talenti nerazzurri impegnati sia nel settore maschile che femminile. Tra partite casalinghe e trasferte impegnative, ogni categoria scenderà in campo per difendere i colori del club con entusiasmo e determinazione.

Settore maschile. Per il settore maschile, l’appuntamento di punta del weekend è sicuramente quello della Primavera, guidata da mister Innocenti, che sabato ospiterà il Benevento al campo “Pagni” di Peccioli. Una partita importante per proseguire il cammino nel campionato Primavera 2, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e accumulare punti preziosi. Gli Under 17, invece, affronteranno una trasferta insidiosa sul campo del Torino, sabato pomeriggio. Una sfida complicata ma stimolante per i giovani nerazzurri, chiamati a dimostrare il loro valore contro una squadra storicamente forte nel settore giovanile. Gli Under 14 e gli Under 13 saranno impegnati domenica mattina contro l’Arezzo: i primi giocheranno al campo “Corsi” di Calcinaia, mentre i secondi scenderanno in campo al “Cus Pisa”. Entrambe le squadre cercheranno di continuare il loro percorso di crescita, mettendo in mostra il talento e il gioco di squadra. Tra i più piccoli, le formazioni Esordienti, Pulcini e Primi Calci daranno vita a numerose partite in giro per la provincia, da Coltano a Fornacette, passando per Calci e San Giuliano. Per loro, il divertimento e l’esperienza restano gli obiettivi principali, con l’occasione di accumulare minuti preziosi e imparare i valori dello sport.

Settore femminile. Anche il settore femminile si prepara a un fine settimana denso di impegni, con le nerazzurre protagoniste in tutte le categorie. La formazione Juniores affronterà il Coiano sabato pomeriggio al campo “Scirea” di Arena Metato. Le ragazze cercheranno di proseguire il loro buon momento, supportate dal tifo di casa. Sempre all’“Scirea”, ma domenica mattina, toccherà alle Under 17, che sfideranno la Carrarese in un match che si preannuncia combattuto e ricco di emozioni. Le Under 15 saranno invece impegnate in trasferta, sabato pomeriggio, contro l’Atletico Lucca, mentre le più giovani Under 12 scenderanno in campo domenica mattina a Fornacette, pronte a mostrare tutta la loro energia e passione. Chiude il programma delle femminili la squadra Pulcini, che sabato sera sfiderà il San Prospero, ancora una volta sul campo di Arena Metato.