Ginnastica, Asia Daini argento ai campionati nazionali di Rimini

Pisa, 12 luglio – Grande successo di una ginnasta della Polisportiva Ghezzano ai campionati nazionali di Rimini: Asia Daini, chiamata a rappresentare la regione Toscana nella categoria LD Silver, ha infatti conquistato il titolo di vicecampionessa italiana. La giovane atleta pisana, campionessa regionale di categoria, alla sua prima esperienza nazionale, ha dimostrato tutto il suo altissimo valore tecnico e atletico. LA COMPETIZIONE - Nella giornata di qualifiche, Asia si è classificata sesta su ben 96 ginnaste, ed ha staccato il pass per ben tre finali su quattro, al volteggio, alle parallele e alla trave. Il giorno delle finali ha sfoderato tutta la sua abilità e determinazione con prestazioni superbe che le hanno permesso di raggiungere il sesto posto al volteggio, il quarto alle parallele (a soli 0.05 dal podio), e il secondo alla trave, conquistando il titolo di vicecampionessa italiana. “È stata un'esperienza unica -commenta Marco Puschi della Polisportiva Ghezzano- siamo fieri della nostra atleta e della nostra istruttrice Silvia Grilli che l'ha accompagnata in questa esaltante esperienza. Dopo una stagione di grandi successi, questo risultato è un ulteriore stimolo a fare sempre meglio per tutto il team della Ginnastica di Ghezzano.” GC