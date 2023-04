D’Angelo: "Atteggiamento sbagliato nel secondo tempo"

Breve, conciso, ma anche amareggiato per il risultato e, soprattutto, per la prestazione della squadra nella ripresa. Luca D’Angelo, tecnico nerazzurro, analizza la sfida contro la Ternana in una delle peggiori prove in questo campionato. "Oggi non è stata una grande partita - ammette l’allenatore -. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, a parte gli ultimi minuti in cui erano tornati sotto. Nella ripresa abbiamo invece veramente faticato con tutti i componenti, non solo nei singoli. Ad esempio siamo andati in difficoltà nei calci piazzati dopo il calcio di rigore, poi la partita l’ha fatta soprattutto la Ternana". Si rammarica D’Angelo per la possibile palla del 2-0 neutralizzata da Iannarilli su Torregrossa con una parata a mano aperta. "Avevamo avuto anche un pallone importante con Torregrossa, per il 2-0, ma una grande parata di Iannarilli ha impedito il raddoppio. Forse la partita a quel punto sarebbe andata anche diversamente".

L’allenatore nerazzurro ammette tutte le difficoltà del momento. "Abbiamo vissuto un secondo tempo di grande difficoltà - prosegue Luca D’Angelo -. Per capire come se ne esce dobbiamo innanzitutto pensare di far meglio di quello che stiamo facendo. Probabilmente non basta e non siamo in un buon momento". Ciò che non è piaciuto al tecnico è proprio l’atteggiamento della squadra nel corso della ripresa: "Non mi è piaciuto come siamo rientrati dagli spogliatoi. Era inevitabile che la Ternana giocasse in maniera trascinante - ammette il tecnico -, avevamo avuto anche problemi col vento contrario, gli stessi che avevano avuto loro nel primo tempo e questa non dev’essere una giustificazione. Abbiamo subito il colpo, specialmente dopo il pareggio non siamo più riusciti a raddrizzarla". Contro il Bari mancherà una pedina fondamentale nello scacchiere tattico nerazzurro. Il giallo in diffida di Beruatto porterà il terzino infatti alla squalifica. "Peccato per il giallo di Beruatto, non lo avremo contro il Bari. Giocherà qualcun altro, fortuntamente abbiamo tante alternative da quella parte". "Ora dobbiamo guardare al prossimo incontro - conclude D’Angelo -, consapevoli che sarà una partita importante come tutte quello che ci separano da qui alla fine del campionato".

Oggi la squadra osserverà un giorno di riposo, tornando ad allenarsi a partire da domani, sempre dal consueto centro sportivo ‘Cetilar’ di San Piero a Grado, verso lo scontro diretto casalingo contro il Bari, altro incontro domenicale, alle 16.15. Non è ancora stato annunciato da parte della società se sarà aperto o meno il primo allenamento della settimana.

Michele Bufalino